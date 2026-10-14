சென்னையில் 2 லூலு சில்லரை விற்பனை நிலையங்கள் திறப்பு.. முதல் நாளே அலைமோதிய கூட்டம்...
சர்வதேச சில்லறை வணிக முன்னணி நிறுவனமான லுலு குழுமம், சென்னையில் தனது இரு புதிய விற்பனை அங்காடிகளைப் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைத்துள்ளது. சென்னை செனாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலைய வளாகத்தில் ‘லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்’ மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ‘லுலு டெய்லி’ ஆகிய கடைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
செனாய் நகரில் அமைந்துள்ள அங்காடியானது, நாட்டிலேயே மெட்ரோ ரயில் நிலைய வளாகத்திற்குள் சுமார் 1 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மற்றும் மிகப்பெரிய ஹைப்பர் மார்க்கெட் என்ற சிறப்பைப் பெறுகிறது. இதில் 56,000 சதுர அடியில் பல்பொருள் அங்காடியும் (சூப்பர் மார்க்கெட்), 50,000 சதுர அடியில் துறைசார் அங்காடியும் (டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோர்) அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல், சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் 35,000 சதுர அடி பரப்பளவில் திறக்கப்பட்டுள்ள ‘லுலு டெய்லி’ அங்காடியில் காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் அன்றாடத் தேவைக்கான உணவுப் பொருள்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன. பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக இவ்விரு அங்காடிகளும் தினமும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.