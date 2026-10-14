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  4. Air India Flight from Frankfurt to Delhi Makes Emergency Landing in Jaipur After Hijack Alert
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (16:15 IST)

ஜெர்மனியில் இருந்து டெல்லி வந்த விமானம் கடத்தலா? அவசரமாக அகமதாபாத்தில் இறக்கப்பட்டது ஏன்?

ஏர் இந்தியா
Written By: SIVA
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (16:15 IST)
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ஜெர்மனியின் ஃபிராங்க்ஃபுர்ட் நகரத்திலிருந்து புதுடெல்லி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமானம் விமான கடத்தலைக் குறிக்கும் 'Squawk 7500' அவசர எச்சரிக்கை சமிக்ஞையை தொடர்ந்து ஜெய்ப்பூர் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. 
 
அகமதாபாத் வான்வழி போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு இந்த எச்சரிக்கை கிடைத்ததையடுத்து, விமானம் உடனடியாக ஜெய்ப்பூருக்கு திருப்பி விடப்பட்டு, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட்டது.
 
விமானத்தில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கும் நிலையில், பாதுகாப்பு முகமைகள் தீவிர சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சர்வதேச விமான போக்குவரத்து விதிகளின்படி 'Squawk 7500' என்பது விமான கடத்தல் அல்லது அச்சுறுத்தலை குறிக்கும் குறியீடாகும். 
 
எனினும், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த எச்சரிக்கை தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டதா அல்லது உண்மையான அச்சுறுத்தல் உள்ளதா என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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