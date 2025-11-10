திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (17:52 IST)

இடிக்கப்படுகிறது டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம்.. என்ன காரணம்?

இடிக்கப்படுகிறது டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம்.. என்ன காரணம்?
இந்திய விளையாட்டு கட்டமைப்பில் முக்கிய நகர்வாக, டெல்லியில் உள்ள பழமை வாய்ந்த ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் வளாகம் இடிக்கப்பட உள்ளது. அதற்கு பதிலாக, 102 ஏக்கர் பரப்பளவில், அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய 'ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி' உருவாக்கப்பட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்தும் இந்தியாவின் இலக்கைத் தீவிரமாக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
விளையாட்டு அமைச்சக அதிகாரிகள், உலகத் தரத்திலான விளையாட்டு வளாகங்களை கட்டியுள்ள கத்தார் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் உள்கட்டமைப்பு மாதிரிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்த ஆய்வுக்கு பிறகே கட்டுமான பணிகள் தொடங்கும்.
 
ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம், 1982 ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்காக கட்டப்பட்டது. பின்னர் 2010 காமன்வெல்த் போட்டிகளுக்காக புதுப்பிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 60,000 பேர் அமரக்கூடிய வசதியுடன், தேசிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் சுதந்திர தின விழாக்கள் நடந்த ஓர் முக்கிய அடையாளமாக இது திகழ்ந்தது.
 
முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த 'ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி' வளாகத்தில், உயர்தர பயிற்சி வசதிகள், நவீன போட்டிகள் நடைபெறும் அரங்குகள் மற்றும் சர்வதேச தரத்திலான தடகள வீரர்களுக்கான உயர் செயல்திறன் மையங்கள் இடம்பெறும்.
 
குஜராத்தில் உள்ள சர்தார் வல்லபபாய் படேல் ஸ்போர்ட்ஸ் வளாகம் (250 ஏக்கர்) போன்ற பிரம்மாண்ட விளையாட்டு மையங்களை உதாரணமாக கொண்டு, இந்த புதிய நகரம் இந்திய விளையாட்டுக்கு ஒரு புதிய பாய்ச்சலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

கஞ்சா போதை.. பெண்களை வீட்டிற்கே அழைத்து வந்த மகன்.. தந்தையே கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

கஞ்சா போதை.. பெண்களை வீட்டிற்கே அழைத்து வந்த மகன்.. தந்தையே கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கஞ்சா போதையில் பெண்களை வீட்டிற்கே அழைத்து வந்த மகனை தந்தையே கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் சென்னை அம்பத்தூர் அருகே நடந்துள்ளது.

மோடியை அடுத்து அத்வானியையும் புகழ்ந்த சசிதரூர்.. காங்கிரஸ் கட்சி அதிருப்தி..!

மோடியை அடுத்து அத்வானியையும் புகழ்ந்த சசிதரூர்.. காங்கிரஸ் கட்சி அதிருப்தி..!காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சசி தரூர் எம்.பி., பாஜகவின் மூத்த தலைவர் எல்.கே. அத்வானிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தது, காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அபிநய் மரணம்.. கண்டுகொள்ளாத உறவினர்கள்!.. இறுதி ஏற்பாடுகளை செய்த KPY பாலா...

அபிநய் மரணம்.. கண்டுகொள்ளாத உறவினர்கள்!.. இறுதி ஏற்பாடுகளை செய்த KPY பாலா...மலையாளத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த டி.ஆர். ராதாமணியின் மகன் அபிநய். தமிழில் துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானார்.

மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.. பெண்கள் மகிழ்ச்சி..!

மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.. பெண்கள் மகிழ்ச்சி..!புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு இன்று வருகை தந்த தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், ரூ.767 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து, மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அவர் மேலும் கூறியதாவது:

ஆர்.எஸ்.எஸ் பாடலை பாடிய பள்ளி மாணவர்கள்.. கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கண்டனம்..!

ஆர்.எஸ்.எஸ் பாடலை பாடிய பள்ளி மாணவர்கள்.. கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கண்டனம்..!எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் விரைவு ரயிலின் தொடக்க விழாவின்போது கேரள பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ். கீதம் பாடிய வீடியோ, மாநிலத்தில் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com