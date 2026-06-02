  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. CBSE Activates Online Portal for Marks Verification and Re-Evaluation
Written By
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (09:08 IST)

CBSE பொதுத்தேர்வின் மதிப்பெண் மறுமதிப்பீடு.. எக்ஸ் பக்கத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு..!

சிபிஎஸ்இ
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (09:07 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (09:08 IST)
google-news
CBSE நடப்பு கல்வி ஆண்டின் பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் சரிபார்ப்பு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டுக்கான இணையதள பக்கத்தை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு சிபிஎஸ்இ-இன் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
தங்கள் தேர்வு முடிவுகளில் மறுஆய்வு செய்ய விரும்பும் மாணவர்கள், இதற்கென வாரியம் வழங்கியுள்ள பிரத்யேக இணையதள பக்கத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் தவறுகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, மதிப்பெண் சரிபார்ப்பு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டிற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல் வீடியோ ஒன்றையும் சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இந்த விண்ணப்ப செயல்முறையை தொடங்குவதற்கு முன், அந்த வீடியோவை கவனமாக பார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் லிங்க் மூலம் இந்த சேவையைப் பயன்படுத்தி, வாரியத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு விடைத்தாள்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய கோரலாம். விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி வரம்புகள், அதற்கான கட்டண விவரங்கள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்கள் சிபிஎஸ்இ இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஆதரவு மட்டும் வேணும்!. ஆனா தீர்ந்து போன கட்சியா?!.. விஜய் பேசியது சரியா?...

ஆதரவு மட்டும் வேணும்!. ஆனா தீர்ந்து போன கட்சியா?!.. விஜய் பேசியது சரியா?...தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தவெகவை துவங்கிய போதிலிருந்தே அதிமுகவைப் பற்றி பெரிதாக விமர்சித்து பேசியதில்லை. அவ்வளவு ஏன்? அதிமுக என்கிற வார்த்தையை கூட அவர் பிரச்சாரங்களில் பயன்படுத்தவில்லை

உலகமே உங்கள சுத்திதான் இயக்குற மாதிரி நினைப்பா?!. விஜய்க்கு பழனிச்சாமி பதிலடி...

உலகமே உங்கள சுத்திதான் இயக்குற மாதிரி நினைப்பா?!. விஜய்க்கு பழனிச்சாமி பதிலடி...தமிழக முதல்வர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் சென்னை பெரம்பூர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். இரண்டு தொகுதிகளிலும் அவர் வெற்றி பெற்றார்.

நாங்கலாம் கோட் சூட் போடக்கூடாதா?.. இதான் காரணம்!.. திருச்சியில் விஜய் அனல் பேச்சு!....

நாங்கலாம் கோட் சூட் போடக்கூடாதா?.. இதான் காரணம்!.. திருச்சியில் விஜய் அனல் பேச்சு!....தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றபோதே கருப்பு கோட், கருப்பு பேண்ட் மற்றும் வெள்ளை நிற சட்டை அணிந்திருந்தார்.

கதறுங்க!. கல்யாண வீட்லலாம் போய் ஏன் பொலம்புறீங்க?!.. திமுகவை நக்கலடித்த முதல்வர் விஜய்..

கதறுங்க!. கல்யாண வீட்லலாம் போய் ஏன் பொலம்புறீங்க?!.. திமுகவை நக்கலடித்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திருச்சி சென்றா.ர் தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த விஜய் கேள்வி கேட்பான்!.. சும்மா இருக்கமாட்டான்!.. திருச்சியில் முதல்வர் பேச்சு!..

இந்த விஜய் கேள்வி கேட்பான்!.. சும்மா இருக்கமாட்டான்!.. திருச்சியில் முதல்வர் பேச்சு!..தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசியல் கட்சியை துவங்கி இரண்டு வருடத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.