CBSE பொதுத்தேர்வின் மதிப்பெண் மறுமதிப்பீடு.. எக்ஸ் பக்கத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு..!
CBSE நடப்பு கல்வி ஆண்டின் பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் சரிபார்ப்பு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டுக்கான இணையதள பக்கத்தை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு சிபிஎஸ்இ-இன் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தங்கள் தேர்வு முடிவுகளில் மறுஆய்வு செய்ய விரும்பும் மாணவர்கள், இதற்கென வாரியம் வழங்கியுள்ள பிரத்யேக இணையதள பக்கத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் தவறுகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, மதிப்பெண் சரிபார்ப்பு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டிற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல் வீடியோ ஒன்றையும் சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இந்த விண்ணப்ப செயல்முறையை தொடங்குவதற்கு முன், அந்த வீடியோவை கவனமாக பார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் லிங்க் மூலம் இந்த சேவையைப் பயன்படுத்தி, வாரியத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு விடைத்தாள்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய கோரலாம். விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி வரம்புகள், அதற்கான கட்டண விவரங்கள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்கள் சிபிஎஸ்இ இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன.
