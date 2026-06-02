கரும்புச்சாறு விற்கும் வியாபாரிக்கு இன்ஸ்டாவில் 1.25 லட்சம் பாலோயர்கள்.. ஆச்சரியத்தில் இளம்பெண்..!
நவீன தொழில்நுட்பமும் சமூக ஊடகங்களும் திறமையுள்ள யாருக்கு வேண்டுமானாலும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்பதை உணர்த்தும் நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் ஒன்று அண்மையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
பூஜா என்ற பெண்மணி ஒருவர் சந்தையில் உள்ள கரும்பு சாறு கடை ஒன்றிற்கு சென்றபோது, அங்கிருந்த கரும்புச்சாறு வியாபாரியின் வண்டியில் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி எழுதப்பட்டிருந்ததை தற்செயலாக கவனித்துள்ளார். விளையாட்டாக எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று நினைத்து பார்த்தவருக்கு, அந்த வியாபாரிக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் 1.25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஃபாலோயர்கள் இருப்பதை அறிந்து பெரும் ஆச்சரியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அவர் தினசரி தெருவோர உணவுகள் மற்றும் தனது கடின உழைப்பு சார்ந்த வீடியோக்களை தொடர்ந்து பதிவிடுவதன் மூலம் இந்த அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளார். "நான் தொடர்ந்து வீடியோக்களை போடுகிறேன், மக்களுக்கு அது பிடிக்கிறது" என்று அந்த வியாபாரி எளிமையுடன் புன்னகைத்துள்ளார். இந்த சம்பவம், கடின உழைப்புடன் தன் எதிர்காலத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கும் எந்தவொரு மனிதனும் "சிறியவர்" இல்லை என்பதை அந்த பெண்ணுக்குப் புரிய வைத்துள்ளது.
இன்றைய 2026 காலகட்டத்தின் டிஜிட்டல் யுகத்தில், பெரிய ஸ்டுடியோக்களோ அல்லது வசதிகளோ தேவையில்லை, உண்மையான உழைப்பும் தொடர்ச்சியான முயற்சியும் இருந்தால் எவரும் சாதனையாளராக மாறலாம் என்பதை இந்த எளிய கரும்புச்சாறு வியாபாரி நிரூபித்து காட்டியுள்ளார்.
Edited by Siva