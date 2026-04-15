புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (13:54 IST)

CBSE 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. 
 
மே 15 முதல் இரண்டாம் கட்ட தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளதால், இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட சற்று முன்னதாகவே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. மார்ச் 11-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியுள்ளனர். இதில் 14 லட்சம் மாணவர்களும், 11 லட்சம் மாணவிகளும் அடங்குவர்.
 
மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை cbse.gov.in அல்லது results.cbse.nic.in ஆகிய இணையதளங்களில் சரிபார்க்கலாம். இணையதளத்திற்கு சென்று 'Class 10 Scorecard' லிங்க்கை கிளிக் செய்து, பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு மதிப்பெண் பட்டியலை பிடிஎஃப் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 
 
இது தவிர, மாணவர்கள் 'டிஜிலாக்கர்' செயலி அல்லது இணையதளம் மூலமாகவும் தங்கள் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் எதிர்கால தேவைக்காக தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலை அச்சுப்பிரதி எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com