புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (08:28 IST)

வந்தாச்சு புதிய ஐபோன் மாடல்.. 4 அசத்தலான மாடல்களை வெளியிட்ட ஆப்பிள்..!

ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர நிகழ்வில், புதிய ஐபோன் 17 மாடல் சீரிஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் ஐபோன் 17, ஐபோன் 17 ப்ரோ, ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் ஐபோன் 17 ஆர் ஆகிய நான்கு புதிய மாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
இந்த புதிய மாடல்களின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக, மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா தொழில்நுட்பம் உள்ளது. ஐபோன் 17 மாடலில் இரட்டைக் கேமரா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபோன் 17 ஆர் மாடலிலும் இரட்டை கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடல்களில், மூன்று கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த புதிய ஐபோன் மாடல்கள், மேம்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் நவீன வடிவமைப்புடன், பயனர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட 4 மாடல்களின் விலைகள் குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
 
செங்கோட்டையனை அடுத்து டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. என்ன காரணம்?

செங்கோட்டையனை அடுத்து டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. என்ன காரணம்?நேற்று முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்த நிலையில், இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லி சென்றுள்ளார்.

பிறந்து 15 நாட்கள் ஆன குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

பிறந்து 15 நாட்கள் ஆன குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த 30 வயது பெண் ஒருவர், தான் பெற்ற 15 நாள் பச்சிளங்குழந்தையை குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமித்ஷா, நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தேன்: செங்கோட்டையன் அதிரடி பேட்டி..!

அமித்ஷா, நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தேன்: செங்கோட்டையன் அதிரடி பேட்டி..!மன நிம்மதிக்காக ஹரித்துவார் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், திடீரென டெல்லிக்கு சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாளத்தில் ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறதா? நாட்டை விட்டு வெளியேற பிரதமர் திட்டம்?

நேபாளத்தில் ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறதா? நாட்டை விட்டு வெளியேற பிரதமர் திட்டம்?நேபாளத்தில் திடீரென வெடித்த அரசியல் புரட்சி மற்றும் கலவரங்களால், பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்களின் வீடுகளுக்குத் தீ வைக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜயகாந்த் சகோதரி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.. தேமுதிக இரங்கல்..!

விஜயகாந்த் சகோதரி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.. தேமுதிக இரங்கல்..!தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் தலைவர் புரட்சிக் கலைஞர் விஜயகாந்தின் மூத்த சகோதரி விஜயலட்சுமி துரைராஜ் இன்று உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். இந்த துயர செய்தி தேமுதிகவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

