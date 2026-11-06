அம்மனாக நயன்தாரா.. அசத்தல் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள்.. மூக்குத்தி அம்மன் 2 விமர்சனம்..
போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக பணிபுரியும் நயன்தாராவுக்கு அடிக்கடி ஒரு கனவு வருகிறது.. அந்த கனவில் மைலாஞ்சி என்கிற ஊர் வருகிறது. மேலும், மைலாஞ்சிக்கு வா.. வா என சிலர் கூப்பிடுவது போல அவர் கனவு காண்கிறார். ஒருமுறை அப்படி அந்த ஊரில் என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் என மயிலாஞ்சி என்கிற கிராமத்துக்கு நயன்தாரா செல்கிறார்.. அதன்பின் என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் கதை.
மயிலாஞ்சியில் 2 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஜீவசமாதி அடைந்துள்ள ரெஜினாவை சில கெட்டவர்கள் தீய மந்திர சக்தி மூலம் மீண்டும் உயிர்ப்பிகிறார்கள். அந்த ஊருக்கு நயன்தாரா வந்ததை தெரிந்துகொண்ட ரெஜினா நயன்தாராவை கொல்ல பார்க்கிறார்.. அவரை பலி கொடுக்கவும் முயற்சி செய்கிறார்.. அந்த சம்பவம் நடக்கும் போது நயன்தாராவிடம் சில அதிர்வுகள் ஏற்படுகிறது.. அதன் பின் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு என்ன நடந்தது என்ன பிளாஷ்பேக் தொடங்குகிறது.
2 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மனாக இருந்த நயன்தாரா மீண்டும் தற்போது ரெஜினாவை ஒழித்துக் கட்ட மீண்டும் அம்மன் அவதாரம் எடுப்பதுதான் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் கதை
. காவல்துறை அதிகாரியாகவும் சரி, சூலம் ஏந்திய அம்மனாகவும் சரி.. சிறப்பான நடிப்பை நயன்தாரா வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். குறிப்பாக அம்மனாக வரும் காட்சிகளில் அவர் காட்டும் முகபாவனைகள் கதாபாத்திரத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது.. ஒரு பக்கம், ரெஜினா கசண்ட்ராவுக்கு தமிழில் இது முக்கிய படம். அதை புரிந்துகோண்டு வில்லியாக அசத்தியிருக்கிறார்.
யோகி பாபு, ஊர்வசி காம்பினேஷனில் காமெடிகள் சுமார் ரகம்தான். குஷ்புவும் சினேகாவும் ஒரு சிறப்பு காட்சியில் வருகிறார்கள். கோபி அமர்நாத்தின் ஒழிப்பதிவு மற்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழாவின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் படத்திற்கு பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது.
அதேநேரம் நிறைய இடத்தில் லாஜிக் மீறல்களும் இருக்கிறது.. படத்தின் இரண்டாம் பாதியை இன்னும் சரியாக அமைத்திருக்கலாம். மூக்குத்தி அம்மன் முதல் பாகத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறு ஒரு கதையை உருவாக்கி மூக்குத்தி அம்மன் 2-வாக இயக்கியிருக்கிறார் சுந்தர் சி. படத்தின் இடைவேளை மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சி ரசிகர்களுக்கு விருந்துதான்.
தீபாவளி விடுமுறைக்கு குடும்பத்துடன் சென்று மூக்குத்தி அம்மன் 2வை தரிசித்து வரலாம்!..
மதிப்பெண் - 3/5
2 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மனாக இருந்த நயன்தாரா மீண்டும் தற்போது ரெஜினாவை ஒழித்துக் கட்ட மீண்டும் அம்மன் அவதாரம் எடுப்பதுதான் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் கதை
. காவல்துறை அதிகாரியாகவும் சரி, சூலம் ஏந்திய அம்மனாகவும் சரி.. சிறப்பான நடிப்பை நயன்தாரா வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். குறிப்பாக அம்மனாக வரும் காட்சிகளில் அவர் காட்டும் முகபாவனைகள் கதாபாத்திரத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது.. ஒரு பக்கம், ரெஜினா கசண்ட்ராவுக்கு தமிழில் இது முக்கிய படம். அதை புரிந்துகோண்டு வில்லியாக அசத்தியிருக்கிறார்.
யோகி பாபு, ஊர்வசி காம்பினேஷனில் காமெடிகள் சுமார் ரகம்தான். குஷ்புவும் சினேகாவும் ஒரு சிறப்பு காட்சியில் வருகிறார்கள். கோபி அமர்நாத்தின் ஒழிப்பதிவு மற்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழாவின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பலமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் படத்திற்கு பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது.
மதிப்பெண் - 3/5