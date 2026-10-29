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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (21:11 IST)

3 ஆயிரம் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள்.. 400 பேரின் கடின உழைப்பு - மூக்குத்தி அம்மன் 2

sundar c
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (21:13 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் திரைப்படங்களை இயக்கி வருபவர் சுந்தர்.சி. இவர் இயக்கிய 95 சதவீத படங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு லாபங்களை கொடுத்தன. மிகவும் குறைவான பட்ஜெட்டில் காதல் கலந்த காமெடி படங்களை எடுப்பதுதான் சுந்தர்.சி-யின் ஸ்டைல்.

சமீபகாலமாக அரண்மனை போன்ற ஹாரர் கலந்த காமெடி படங்களையும் அவர் இயக்கி வருகிறார். தற்போது நயன்தாராவை வைத்து மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தை இயக்கிய முடித்துள்ளார்.இந்த திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற நவம்பர் 6ம்தேதி வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், நேற்று இந்த படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் பேசிய சுந்தர்.சி ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தில் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் இருக்கின்றன. அதில் 15 சதவீதம் மட்டுமே AI-யால் உருவாக்கப்பட்டவை. கிராபிக்ஸ் காட்சிகளுக்காகவே 400க்கும் மேற்பட்டோர் இரவு பகலாக உழைத்துள்ளனர். படத்தை பார்த்து விட்டு நன்றாக இருந்தால் பாராட்டுங்கள்.. இல்லையெனில் தட்டிகொடுங்கள்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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