புதன், 4 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (18:49 IST)

அண்ணாச்சிக்கு இந்த முறை ஹீட்டு கன்பார்ம்!.. லீடர் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ எப்படி இருக்கு?..

leader
தமிழகத்தில் பல இடங்களிலும் கிளைகள் கொண்ட சரவணா ஸ்டோர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சரவணன்.. துவக்கத்தில் விளம்பர படங்களில் நடித்த சரவணன் லெஜன்ட் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார். அந்த படம் அவருக்கு ஹிட் படமாக அமையவில்லை.. அதோடு அவரைக் காட்டிய விதமும் சரியில்லை என விமர்சனங்கள் இருந்தது.

இந்த படம் வெளியாகி மூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் எதிர் நீச்சல், கொடி, கருடன் ஆகிய படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் அண்ணாச்சி சரவணன் நடித்துள்ள லீடர் படம் தற்போது முடிவடைந்துள்ளது. இந்த படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது..

கடத்தலுக்கு தொடர்பான ஆறு கண்டெய்னர்களை அண்ணாச்சி சரவணன் பிடித்து அதை காலி செய்வது போல காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. மேலும் அதில் அதிரடியான ஆக்சன் காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருக்கிறது..

ஓவர் பில்டப் எதுவும் செய்யாமல், அவரை தூக்கி வைத்து வசனம் பேசாமல் மிகவும் இயல்பாக நடித்திருக்கிறார் அண்ணாச்சி சரவணன். கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக லீடர் திரைப்படம் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..



Sweety Naughty Crazy: ஒரே கில்மா சீனா இருக்கே!.. ஆண்டி வெறியன்ஸை சூடேத்தும் டிரெய்லர்!...

Sweety Naughty Crazy: ஒரே கில்மா சீனா இருக்கே!.. ஆண்டி வெறியன்ஸை சூடேத்தும் டிரெய்லர்!...தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே ஹர ஹர மஹாதேவிகி, இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, இரண்டாம் குத்து போன்ற அடல்ட் காமெடி திரைப்படங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது.

பாக்யராஜை பாத்து அசந்து போயிட்டேன்!.. இளையராஜாவையே மாற்றிய சம்பவம்!...

பாக்யராஜை பாத்து அசந்து போயிட்டேன்!.. இளையராஜாவையே மாற்றிய சம்பவம்!...இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவியாளராக இருந்தவர் பாக்யராஜ். அதன்பின் திரைப்படங்களை இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடிக்க தொடங்கினார்.

அடுத்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி! 96, ஆட்டோகிராப் லிஸ்ட்டில் இணையும் ‘வித்லவ்’.. படம் எப்படி இருக்கு?

அடுத்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி! 96, ஆட்டோகிராப் லிஸ்ட்டில் இணையும் ‘வித்லவ்’.. படம் எப்படி இருக்கு?இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம் வித் லவ். இந்த படம் பிப்ரவரி 6ம் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியாக இருக்கின்றது

புதிய தொடரில் இணையும் பாண்டியன் ஸ்டார் ஜோடி.. ஆச்சரிய தகவல்..!

புதிய தொடரில் இணையும் பாண்டியன் ஸ்டார் ஜோடி.. ஆச்சரிய தகவல்..!விஜய் டிவியின் மெகா ஹிட் தொடரான 'பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்' சீசன் 2-ல் தந்தை மற்றும் தாய் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்திருப்பவர்கள் ஸ்டாலின் மற்றும் நிரோஷா ஜோடி.

அடிப்பொலி1 ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’ டீசர்

அடிப்பொலி1 ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’ டீசர்Legent சரவணனின் நடிப்பில் அடுத்து வெளியாக காத்திருக்கும் புதிய படத்தின் டீசர் ஒன்று இன்று வெளியாகி இருக்கிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com