வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (17:48 IST)

முடிவுக்கு வந்ததா தொடர் ஏற்றம்? இன்று பங்குச்சந்தை சரிவு.. வர்த்தக முடிவில் நிப்டி நிலவரம்..!

ஆறு நாட்களாக நீடித்து வந்த ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று சரிவுடன் நிறைவடைந்தது. முக்கிய குறியீடுகளான சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி ஆகியவை சரிவை கண்டன.
 
சென்செக்ஸ் 344.52 புள்ளிகள் சரிந்து 84,211.88 ஆக நிலைபெற்றது.
 
நிஃப்டி 96.25 புள்ளிகள் குறைந்து 25,795.15 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தது.
 
முதலீட்டாளர்கள் எஃப்எம்சிஜி மற்றும் வங்கி பங்குகளிலிருந்து லாபத்தை வெளியேற்றியது முக்கிய காரணமாகும். மேலும், அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் நேற்று ரூ.1,165.94 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்றதும் சந்தை மீதான அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தியது.
 
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் அதிகபட்ச சரிவை சந்தித்தது. அல்ட்ராடெக் சிமென்ட், எச்டிஎஃப்சி வங்கி போன்றவையும் சரிந்தன. இருப்பினும், ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் பாரதி ஏர்டெல் போன்ற பங்குகள் ஏற்றம் கண்டு முடிவடைந்தன. 
 
வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் குறித்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலின் கருத்துக்களும் முதலீட்டாளர்கள் மனநிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
 
