செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (16:15 IST)

தீபாவளி முகூர்த்த பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டியில் ஏற்றமா?

தீபாவளி முகூர்த்த பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டியில் ஏற்றமா?
தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தகம் பங்குச்சந்தைக்கு சாதகமான தொடக்கத்தை தந்துள்ளது. ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே நடந்த இந்த சிறப்பு வர்த்தகம் லேசான லாபத்துடன் மாலை 2:45 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
 
 
தொடக்கத்தில் சுமார் 300 புள்ளிகள் உயர்ந்த பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ், நாள் முடிவில் 62.97 புள்ளிகள் உயர்ந்து 84,426.34 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தது. அதேபோல, என்எஸ்இ நிஃப்டி 25.45 புள்ளிகள் அதிகரித்து, 25,868.60 என்ற அளவில், 25,850 புள்ளிகளுக்கு மேல் நிலைபெற்றது.
 
பாரம்பரியமாக, இந்த 'முகூர்த்தம்' எனப்படும் சுபமான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு செழிப்பையும், நிதி வளர்ச்சியையும் அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

10 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட், 10 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு, 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்? வானிலை எச்சரிக்கை..!

10 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட், 10 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு, 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்? வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான வானிலை எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பத்து மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட், 10 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் மற்றும் 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

பெங்களூரு-ஓசூர் மெட்ரோ இணைப்பு திட்டம் சாத்தியமில்லை.. கைவிரித்த கர்நாடக அரசு..!

பெங்களூரு-ஓசூர் மெட்ரோ இணைப்பு திட்டம் சாத்தியமில்லை.. கைவிரித்த கர்நாடக அரசு..!பெங்களூர் முதல் ஓசூர் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படாது என கர்நாடகா அரசு கைவிட்டுள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் தவெகவை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது: ஆர்பி உதயகுமார்

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் தவெகவை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது: ஆர்பி உதயகுமார்அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் அவர்கள், செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், ராட்சத பலம் கொண்ட திமுகவை எதிர்கொண்டு வீழ்த்த, அதிமுக கூட்டணியில் த.வெ.க. சேர வேண்டும் என்பதே இரு கட்சித் தொண்டர்களின் வலுவான விருப்பமாக உள்ளது என்று உதயகுமார் தெரிவித்தார்.

உலகின் 32 நாடுகளின் மெட்ரோ நிறுவனங்களில் ஆய்வு: சென்னை மெட்ரோ முதலிடம்

உலகின் 32 நாடுகளின் மெட்ரோ நிறுவனங்களில் ஆய்வு: சென்னை மெட்ரோ முதலிடம்பயணிகளுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதில், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் உலக அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

இந்து அல்லாதோர் வீட்டிற்கு செல்லும் பெண்களின் கால்களை உடையுங்கள்: பாஜக பிரபலத்தின் சர்ச்சை பேச்சு..!

இந்து அல்லாதோர் வீட்டிற்கு செல்லும் பெண்களின் கால்களை உடையுங்கள்: பாஜக பிரபலத்தின் சர்ச்சை பேச்சு..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் போபால் எம்.பி. பிரக்யா சிங் தாக்கூர் பொதுவெளியில் ’இந்து அல்லாத ஒருவரின் வீட்டிற்குத் உங்கள் வீட்டு மகள்கள் சென்றால், பெற்றோர்கள் அவர்களின் கால்களை உடைக்க வேண்டும்" என்று அவர் பேசியிருப்பது அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com