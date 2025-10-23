வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (10:22 IST)

பங்குச்சந்தை சூறாவளி ஏற்றம்: நிஃப்டி 26,000 புள்ளிகளை கடந்து சாதனை!

இரண்டு நாட்கள் தீபாவளி விடுமுறைக்கு பிறகு, இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று காலை அமோகமான ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கின.
 
தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக, 26,000 புள்ளிகளை தாண்டியது. வர்த்தகம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே நிஃப்டி 150.35 புள்ளிகள் அதிகரித்து, 26,018.95 புள்ளிகளை எட்டியது.
 
அதேபோல், மும்பைப் பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ், வர்த்தகத்தில் 520.61 புள்ளிகள் வலுப்பெற்று, 84,946.95 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. காலை நிலவரப்படி, சென்செக்ஸ் 85,190 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 26,076 புள்ளிகளுடனும் வர்த்தகமானது.
 
ஐ.டி. மற்றும் வங்கி துறைப் பங்குகள் அதிக லாபத்தை ஈட்டி வருவதே இந்த ஏற்றத்திற்கு காரணமாகும். இன்ஃபோசிஸ், டெக் மஹிந்திரா, எச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ், டைட்டன் கம்பெனி, டாடா மோட்டார்ஸ் மற்றும் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவன பங்குகள் சென்செக்ஸில் லாபத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. 
 
இந்த திடீர் ஏற்றம் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

போரை நிறுத்துற ஐடியா இல்ல! அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்திய ரஷ்யா!

போரை நிறுத்துற ஐடியா இல்ல! அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்திய ரஷ்யா!உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் முயன்று வரும் நிலையில் ரஷ்யா அணு ஆயுத படை ஒத்திகை நடத்தியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா மீதான வரியை 15 சதவீதம் குறைக்கிறோம்.. ஆனால்..? - அமெரிக்கா போடும் கண்டிஷன்!

இந்தியா மீதான வரியை 15 சதவீதம் குறைக்கிறோம்.. ஆனால்..? - அமெரிக்கா போடும் கண்டிஷன்!இந்தியா மீது அமெரிக்கா 50 சதவீத வரி விதித்துள்ள நிலையில் அதை குறைத்துக் கொள்ள சில நிபந்தனைகளை விதிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

டிரம்ப் கலந்து கொள்ளும் உச்சிமாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ள மறுப்பு.. சந்திப்பை தவிர்க்கவா?

டிரம்ப் கலந்து கொள்ளும் உச்சிமாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ள மறுப்பு.. சந்திப்பை தவிர்க்கவா?மலேசியாவில் நடைபெற உள்ள ஆசியன் (ASEAN) உச்சி மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் கலந்து கொள்ள இருக்கும் நிலையில், அவரது சந்திப்பை தவிர்ப்பதற்காகப் பிரதமர் மோடி இந்த மாநாட்டில் நேரடியாக கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தவறான ஊசி போட்டதால் பச்சிளம் குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை: மருத்துவரின் அலட்சியமா?

தவறான ஊசி போட்டதால் பச்சிளம் குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை: மருத்துவரின் அலட்சியமா?உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பச்சிளம் குழந்தைக்கு தவறான ஊசி போட்டதால், அந்த குழந்தையின் கையை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, மருத்துவரின் அலட்சியத்திற்கு கடும் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் தொகுதி தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன்னுசாமி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 74.

