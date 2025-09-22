திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (10:25 IST)

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலாகும் நாளில் சரியும் சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலாகும் நாளில் சரியும் சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று இந்திய பங்குச் சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கியுள்ளன. 
 
மத்திய அரசின் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாகவே இந்தச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
மும்பை பங்குச் சந்தை சென்செக்ஸ் 13 புள்ளிகள் சரிந்து 82,408 என்ற புள்ளியிலும், தேசியப் பங்குச் சந்தை நிஃப்டி 20 புள்ளிகள் குறைந்து 25,035 என்ற புள்ளியிலும் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. இந்தச் சரிவு, முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஆசியன் பெயிண்ட், ஆக்ஸிஸ் வங்கி, பஜாஜ் ஆட்டோ, பஜாஜ் பைனான்ஸ், ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கி, ஹிந்துஸ்தான் லீவர், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி, ஜியோ பைனான்ஸ், கோடக் மகேந்திரா வங்கி, டாடா ஸ்டீல், டைட்டன் உள்ளிட்ட பங்குகள் விலை உயர்ந்துள்ளன. அதே சமயம், டி.சி.எஸ்., டாடா மோட்டார்ஸ், சன் பார்மா, ஸ்டேட் வங்கி, ஐ.டி.சி., இன்ஃபோசிஸ், எச்.சி.எல்., டாக்டர் ரெட்டி, சிப்லா, பாரதி ஏர்டெல், அப்போலோ ஹாஸ்பிடல் உள்ளிட்ட பங்குகளின் விலை குறைந்துள்ளன
 
Edited by Siva

திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடி கொள்ளையா? அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு..!

திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடி கொள்ளையா? அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு..!ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆட்சிக்காலத்தில், திருப்பதி கோயிலின் உண்டியல் பணம் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளதாக, பா.ஜ.க. தலைவர் பானு பிரகாஷ் ரெட்டி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி, ஆந்திர அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

டிரம்ப் - எலான் மஸ்க் சந்திப்பு: மீண்டும் நண்பர்களா?

டிரம்ப் - எலான் மஸ்க் சந்திப்பு: மீண்டும் நண்பர்களா?அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் உலக பெரும் தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் ஆகியோர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்துகொண்டது, அரசியல் மற்றும் வணிக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில காலமாக இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்த நிலையில், இந்த சந்திப்பு, அவர்களின் உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் 3 லட்சம் பரிசு! - சீனாவுக்கு போட்டியாக களமிறங்கிய தைவான்!

குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் 3 லட்சம் பரிசு! - சீனாவுக்கு போட்டியாக களமிறங்கிய தைவான்!குழந்தைகள் பிறப்பை அதிகரிக்க சீனா தொடர்ந்து பல சலுகைகளை வழங்கி வரும் நிலையில் அதேபோன்ற சலுகைகளை தைவானும் அறிவிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

தெருநாய் கடித்து உயிரிழந்த 3 வயது குழந்தை: ஒசூரில் சோகம்.. நாய் ஆர்வலர்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா?

தெருநாய் கடித்து உயிரிழந்த 3 வயது குழந்தை: ஒசூரில் சோகம்.. நாய் ஆர்வலர்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா?கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தெருநாய் கடித்ததில், மூன்று வயது குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!

ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!மக்களுக்கு விலைவாசி குறைப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய அரசி ஜி.எஸ்.டி. செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த சீர்திருத்தத்தின்படி, 375 பொருட்களின் விலை கணிசமாக குறையும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com