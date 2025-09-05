இறங்கிய வேகத்தில் மீண்டும் ஏறிய தங்கம் விலை.. இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் ரூ.10000..!
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து ஏற்றத்தில் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், நேற்று மட்டும் சற்று குறைந்திருந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் தங்கம் ₹70 உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், ஒரு சவரன் தங்கம் ₹560 அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை ஏற்றம் தொடர்ந்தால், ஒரு சில நாட்களில் ஒரு கிராம் தங்கம் ₹10,000 என்ற விலையை எட்டிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும், இன்று வெள்ளி விலை ஒரு கிலோவுக்கு ₹1,000 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை குறித்த தகவகள் இதோ:
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,795
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 9,865
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 78,360
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 78,920
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,685
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,761
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 85,480
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 86,088
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.136.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.136,000.00
