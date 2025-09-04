வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:35 IST)

ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசு

மத்திய அரசு ஜி.எஸ்.டி. வரியில் கொண்டுவந்துள்ள சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்பதாகவும், அதே நேரத்தில் மாநிலங்களின் வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலின் புதிய முடிவுகளையும், குறிப்பாக அத்தியாவசிய பொருட்கள், மருத்துவம் மற்றும் காப்பீட்டுக்கான வரி குறைப்புகளையும் அவர் வரவேற்றுள்ளார். இது நுகர்வோர் மற்றும் பல்வேறு துறைகளுக்குப் பயனளிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
எனினும், இந்த வரி குறைப்புகளால் மாநில அரசுகளின் வருவாய் குறையக்கூடும் என்ற கவலையையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஜி.எஸ்.டி. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, மாநிலங்களின் வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட இழப்பீடுகள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்ட நிலையில், அது தொடர்ந்து உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
மேலும், தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு அதிகபட்ச ஜி.எஸ்.டி. வரியை அதிகரிக்கலாம் என்றும் அவர் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த கருத்துகள், மத்திய அரசின் சீர்திருத்தங்களை வரவேற்கும் அதே வேளையில், மாநிலங்களின் நிதி நிலைமை பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்

மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டல்.. பெண் கவுன்சிலர் புகார்திண்டிவனம் நகராட்சியில், பெண் கவுன்சிலர் ரம்யாவிடம் ஊழியர் முனியப்பன் மன்னிப்பு கேட்பது போல பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறி, ரம்யா துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 17 நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்து, முதலிடத்தை பிடித்துள்ளன. இந்த சாதனை, தமிழகத்தின் உயர்கல்வித் துறைக்கு ஒரு பெரிய பெருமையை கொண்டு வந்துள்ளது.

பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடுசென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான புதிய வழித்தட பணிகளுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மொத்த நீளம் 27.9 கிலோமீட்டர் ஆகும்.

சபரிமலை வரும் பக்தர்களுக்கு 3 நாட்கள் சிறப்பு விருந்து.. என்ன காரணம்?

சபரிமலை வரும் பக்தர்களுக்கு 3 நாட்கள் சிறப்பு விருந்து.. என்ன காரணம்?கேரளாவின் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று மாலை நடை திறக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டு ஓணம் விழா நாளை கொண்டாடப்படுகிறது.

