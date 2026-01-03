தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று மீண்டும் குறைவு.. இன்னும் குறையுமா?
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளதால் நகை வாங்குவோர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,00,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.12,520 என்ற விலையில் இன்று விற்பனையாகிறது.
தூய தங்கமான 24 காரட் தங்கத்தின் விலையும் இன்று மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது. ஒரு கிராம் 24 காரட் தங்கம் ரூ.13,658-க்கும், 8 கிராம் தங்கம் ரூ.1,09,264-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளியின் விலையிலும் இன்று குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.256.00-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது, இதன்படி ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.2,56,000 ஆக உள்ளது.
