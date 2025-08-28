வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
தங்கம் விலை 3வது நாளாக தொடர் ஏற்றம்.. ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது ஒரு கிராம் தங்கம்..!

கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்றும் மூன்றாவது நாளாக அதிகரித்துள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.15 உயர்ந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.120 உயர்ந்தும் காணப்படுகிறது. இதே வேகத்தில் விலை உயர்வு தொடர்ந்தால், இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,000 என்ற நிலையை தொட்டுவிடும் என்று கூறப்படுவது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து வந்தாலும், கடந்த மூன்று நாட்களாக வெள்ளியின் விலையில் எந்தவிதமான மாற்றமும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் தங்கம் மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை குறித்த விவரங்கள் இதோ:
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,390
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 9,405
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 75,120
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 75,240
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,243
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,260
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 81,944
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  82,080
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.130.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.130,000.00
 
 
AI தொழில்நுட்பத்தால் வேலை இழக்கும் இளைஞர்கள்! எதிர்காலம் கேள்விக்குறி?

AI தொழில்நுட்பத்தால் வேலை இழக்கும் இளைஞர்கள்! எதிர்காலம் கேள்விக்குறி?நாளுக்கு நாள் ஏஐ அசுரகதியில் வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் வெகுவாக குறைந்து விட்டதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

50% வரிவிதிப்புக்கு பின் முதல் நாள்.. அதள பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

50% வரிவிதிப்புக்கு பின் முதல் நாள்.. அதள பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!அமெரிக்கா, இந்திய பொருட்களுக்கு விதித்த 50% வரி நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்த நிலையில், அதன் நேரடி தாக்கத்தை இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று சந்தித்துள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நேற்று விடுமுறை என்பதால், அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பிற்கு பிறகு பங்கு வர்த்தகம் இன்றுதான் முதல் முறையாக தொடங்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் புதிய வர்த்தக வரி: "இது ஒரு புதிய ஏகாதிபத்திய கருவி: கமல்ஹாசன் கண்டனம்

அமெரிக்காவின் புதிய வர்த்தக வரி: அமெரிக்கா, இந்திய ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் மீது புதிய வரிகளை விதித்ததற்கு, கமல்ஹாசன் எம்பி கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வரிகளை அவர் "புதிய ஏகாதிபத்திய கருவி" என்று வர்ணித்ததுடன், உள்நாட்டு தொழில்களை பாதுகாக்க உடனடியாக நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

1 வயது குழந்தைக்கு 12 மணிக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. 12.05க்கு குழந்தையும் தாயும் பலி..!

1 வயது குழந்தைக்கு 12 மணிக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. 12.05க்கு குழந்தையும் தாயும் பலி..!மகாராஷ்டிராவில் பழமையான சட்டவிரோத நான்கு மாடி கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில், ஒரு வயது குழந்தை மற்றும் அதன் தாயார் உட்பட 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம், ஒரு குடும்பத்தினர் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு நடந்ததால், பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு, பத்திரிகையாளர்களுக்கு விசா கட்டுப்பாடு: டிரம்ப் அதிரடி

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு, பத்திரிகையாளர்களுக்கு விசா கட்டுப்பாடு: டிரம்ப் அதிரடிவெளிநாட்டு மாணவர்களின் விசா காலத்தை வரம்புக்கு உட்படுத்துவது, வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்களின் விசாக்களையும் கட்டுப்படுத்துவது போன்ற புதிய விசா விதிகளை டிரம்ப் நிர்வாகம் முன்மொழிந்துள்ளது.

