செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (15:17 IST)

நீதிபதி சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்: 150 எம்பிக்கள் கையெழுத்திட்ட தீர்மானம்..

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய கோரும் தீர்மானத்தை 'இந்தியா' கூட்டணியின் தலைவர்கள் இன்று மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லாவிடம் சமர்ப்பித்தனர்.
 
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீப தூணில் தீபம் ஏற்ற கோரிய வழக்கில் நீதிபதி சுவாமிநாதன் அளித்த உத்தரவு சர்ச்சைக்குள்ளானது. மனுதாரரை சிஐஎஸ்எஃப் பாதுகாப்புடன் தீபம் ஏற்ற அவர் மீண்டும் உத்தரவிட்டதால், அது சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும் சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்பு என்று தமிழக அரசு குற்றம் சாட்டியது.
 
இதன் விளைவாக, தி.மு.க., காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த 100 மக்களவை எம்.பி.க்கள் மற்றும் 50 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் கையெழுத்திட்ட தீர்மான நோட்டீஸை, கனிமொழி, டி.ஆர். பாலு, அகிலேஷ் யாதவ், பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மக்களவை தலைவரிடம் வழங்கினர்.
 
Edited by Mahendran

தேசிய கபடி வீராங்கனை தற்கொலை.. தலைமறைவான கணவரை தேடும் போலீசார்..!

தேசிய கபடி வீராங்கனை தற்கொலை.. தலைமறைவான கணவரை தேடும் போலீசார்..!மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில், தேசிய அளவிலான கபடி வீராங்கனை கிரண் சூரஜ் தாடே தனது கணவர் உறுதியளித்தபடி வேலை வாங்கி தராததால் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

வந்தே மாதரம் விவாதம்.. பிரியங்கா காந்திக்கு பதிலடி கொடுத்த அமித்ஷா..!

வந்தே மாதரம் விவாதம்.. பிரியங்கா காந்திக்கு பதிலடி கொடுத்த அமித்ஷா..!'வந்தே மாதரம்' பாடலின் 150ஆம் ஆண்டையொட்டி நாடாளுமன்றத்தில் நடக்கும் விவாதம் குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி வதேரா குற்றம் சாட்டினார். இது மேற்கு வங்கத் தேர்தலை மனதில் வைத்து, உண்மையான பிரச்சினைகளில் இருந்து மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பவே நடத்தப்படுகிறது என்று அவர் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் தவெக கொடி பறக்கும்.. விஜய் ஆவேசம்,..

தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் தவெக கொடி பறக்கும்.. விஜய் ஆவேசம்,..கரூர் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் புதுச்சேரியில் தனது முதல் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தினார்.

SIR பணியை தடுக்கும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்து கொள்ளும்: சுப்ரீம் கோர்ட்

SIR பணியை தடுக்கும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்து கொள்ளும்: சுப்ரீம் கோர்ட்வாக்காளர் பட்டியலை திருத்தும் சிறப்புத் தீவிர திருத்த (SIR) பணியை தடுக்கும் விதமாக செயல்பட்டதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் மேற்கு வங்க அரசை இன்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. இந்த வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு பணியை தடுக்கும் மாநில அரசுகள் மீது நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்றும், தேவைப்பட்டால் தாமதப்படுத்தும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்துக் கொள்ள நேரிடும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சோழர் காலத்து கோவிலில் திருமணம் செய்ய தடை.. அதிக விவாகரத்து காரணமா?

சோழர் காலத்து கோவிலில் திருமணம் செய்ய தடை.. அதிக விவாகரத்து காரணமா?பெங்களூருவின் பழமையான சோழர் காலத்து சோமேஸ்வரா சுவாமி கோவில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக திருமண நிகழ்வுகளை நடத்துவதை நிறுத்திவிட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணம், விவாகரத்து வழக்குகள் திடீரென அதிகரித்தது தான் என்று கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

