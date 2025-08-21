வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (10:24 IST)

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்வு..!

கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கம் விலை குறைந்து கொண்டே வந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இன்று திடீரென ஒரு சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து இருப்பது பொது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.50ம், ஒரு சவரனுக்கு 400 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது என்பதும் தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் ஒரு கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,180
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ.   9,230
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 73,440
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 73,840
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,014
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,069
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 80,592
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  80,552
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.126.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.126,000.00
 
 
