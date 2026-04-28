செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
இனி வாட்ஸ் அப் செயலியை ஓப்பன் செய்யாமல் பதில் அனுப்பலாம்.. புதிய வசதி...!

வாட்ஸ்அப் செயலி தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்காக Notification Bubbles எனும் புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இந்த அம்சம் பயனர்கள் தங்களின் தற்போதைய வேலையை நிறுத்தாமல், திரையில் தோன்றும் மிதக்கும் ஐகான்கள் மூலம் குறுஞ்செய்திகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்க உதவும்.
 
முன்பு ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரில் இருந்த 'சாட் ஹெட்ஸ்' வசதியை போன்றே இது செயல்படும். உதாரணமாக, நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போதோ அல்லது கூகுள் குரோமில் எதையாவது தேடிக்கொண்டிருக்கும்போதோ வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி வந்தால், அந்த பயன்பாட்டை விட்டு வெளியேறாமலேயே ஒரு சிறிய சாளரத்தின் மூலம் பதிலளிக்க முடியும். 
 
இது Multitasking செய்பவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு 11 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பதிப்புகளை கொண்ட சாம்சங், ஒன்பிளஸ், சியோமி போன்ற ஸ்மார்ட்போன்களில் இந்த வசதி மிகச் சிறப்பாக செயல்படும்.
 
இந்தியாவில் குடும்ப உரையாடல்கள் முதல் வணிக தொடர்புகள் வரை அனைத்திற்கும் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்த பபிள் வசதி கால விரயத்தை குறைத்து தகவல் தொடர்பை இன்னும் எளிதாக்கும். தற்போது இந்த அம்சம் சோதனை கட்டத்தில் உள்ளதால், விரைவில் பீட்டா பதிப்பிலும் அதன் பிறகு அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் இல்லை.. மூன்று விஜய் இருந்திருக்காங்க.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய ஆய்வில் ஆச்சரியம்..!

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் இல்லை.. மூன்று விஜய் இருந்திருக்காங்க.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய ஆய்வில் ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், கள ஆய்வுகள் சில அதிரடியான தகவல்களை வெளியிட்டு வருகின்றன. முன்னதாக "ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் ஆதரவாளர் இருப்பார்" என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஆய்வின்படி, ஒரு வீட்டில் குறைந்தது மூன்று விஜய் ஆதரவாளர்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இது பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளின் கணக்குகளை முற்றிலும் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது.

மனைவியை கொன்று சிமெண்ட் பெட்டிக்குள் மறைத்த கணவன்.. காணவில்லை என நாடகம்..!

மனைவியை கொன்று சிமெண்ட் பெட்டிக்குள் மறைத்த கணவன்.. காணவில்லை என நாடகம்..!குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் கணவன் ஒருவன் தனது மனைவியை கொன்று, அவரது உடலை யாருமில்லாத பாழடைந்த வீட்டில் சிமெண்ட் நிரப்பப்பட்ட மரப்பெட்டிக்குள் மறைத்து வைத்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

பிரியாணி விருந்து வைத்து கொண்டாட்டம்.. மறுநாள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி..!

பிரியாணி விருந்து வைத்து கொண்டாட்டம்.. மறுநாள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி..!மும்பையின் பைதுனி பகுதியில் வசித்து வந்த அப்துல்லா டோகாடியா அவரது மனைவி நஸ்ரீன் மற்றும் மகள்கள் ஆயிஷா , ஜைனப் ஆகியோர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..

மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..தமிழகத்தில் 2026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் 7053 வாக்குச்சாவடிகளிலும் நடைபெற்றது.

மேற்கு வங்க தேர்தல்!.. கரண்ட் கட் பண்ணி ஓட்டு மிஷனை கைப்பற்ற முயற்சி!.. மம்தா குற்றச்சாட்டு!...

மேற்கு வங்க தேர்தல்!.. கரண்ட் கட் பண்ணி ஓட்டு மிஷனை கைப்பற்ற முயற்சி!.. மம்தா குற்றச்சாட்டு!...மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்யும் மாநிலங்களில் மேற்கு வங்கமும் ஒன்று. அதிலும் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்.

