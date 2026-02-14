சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (10:47 IST)

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாயமான அந்த மாணவியின் கழுத்தில் கயிறு இறுகிய தழும்புகள் இருந்தன. அவர் கொடூரமாக கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்யப்பட்டு, உடல் அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
மாணவி மாயமான அதே இரவில், அவரது செல்போனிலிருந்து ஆபாச வீடியோ ஒன்று கல்லூரி வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிரப்பட்டுள்ளது. அதில் மாணவியின் முகம் தெரிந்த நிலையில், மற்றொரு நபரின் முகம் ஈமோஜிகளால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. 
 
அந்த நபர் மாணவியின் காதலனும், தற்போது தலைமறைவாக இருக்கும் பியூஷ் தனோட்டியாவாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். தனது மகளை தனோட்டியா மனரீதியா துன்புறுத்தி, பிளாக்மெயில் செய்து கொலை செய்துள்ளதாக மாணவியின் தந்தை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
போலீசாரின் மெத்தன போக்கே இந்த விபரீதத்திற்கு காரணம் என பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். தற்போது தலைமறைவாக உள்ள பியூஷை தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
 
ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!

ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!2026 மிலன்-கோர்டினா குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, விளையாட்டு கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட இலவச ஆணுறை கையிருப்பு தீர்ந்துபோனது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. பீகார் தேர்தலின்போது மகளிர்கள் தொழில் தொடங்க 10,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை போலவே, தமிழகத்திலும் தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக பணம் வழங்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அதிரடியான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

10 மாத குழந்தை மூளைச்சாவு.. உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு..!

10 மாத குழந்தை மூளைச்சாவு.. உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு..!கேரளாவில் நிகழ்ந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் மனிதநேயத்தின் உன்னதத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றியுள்ளது.

