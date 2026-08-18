பொறியியல் கலந்தாய்வு 2-ஆம் சுற்று கலந்தாய்வு முடிந்தது.. 88,930 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு...
தமிழகத்தில் நடப்பாண்டு பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில், சமீபத்தில் நிறைவடைந்த இரண்டாம் சுற்றுப் பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு முடிவில் மொத்தம் 88,930 மாணவர்களுக்கு பொறியியல் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிக்க விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் தரவரிசை பட்டியல் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு பிரிவினர் மற்றும் முதற்கட்ட பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வுகள் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள் வெற்றிகரமாக நிரப்பப்பட்டன.
கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தொடங்கி திங்கள்கிழமை வரை நடைபெற்ற இரண்டாம் சுற்று பொது கலந்தாய்வில் ஏராளமான மாணவ-மாணவிகள் கலந்துகொண்டு தங்களுக்குப் பிடித்தமான கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுத்தனர். தற்காலிக ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் தங்களது கல்லூரிகளில் வரும் ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதிக்குள் சென்று சேர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து தற்போது மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியுள்ள மாணவர்கள் ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி வரை தங்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரிகளை பதிவு செய்யலாம். மேலும், இதுவரை விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் மற்றும் துணைத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தங்களது பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva