Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..
ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களின் வசதிக்காக தனது டயலர் செயலியில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டுவர கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
ஐபோன் வசதிகளைப் போலவே, இனி ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களும் தங்களின் சாதாரண அழைப்புகள், வாட்ஸ்அப் மற்றும் கூகுள் மீட் என அனைத்து அழைப்பு விவரங்களையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க முடியும். Unified call history எனப்படும் இந்த வசதி, பயனர்களின் அழைப்பு பதிவுகளை எளிதாக நிர்வகிக்க உதவும்.
தற்போது பல்வேறு செயலிகளுக்கென தனித்தனியாக சென்று அழைப்பு விவரங்களை சரிபார்ப்பது பயனர்களுக்குச் சிரமமாக உள்ளது. கூகுளின் இந்த புதிய முயற்சி, அந்த சிரமத்தை குறைத்து, அனைத்து தகவல்களையும் ஒரே திரையில் கொண்டு வருவதால், அழைப்புகளை நிர்வகிக்கும் முறை எளிமையாக்கப்படும்.
இந்த மாற்றம் தொடர்பான குறியீட்டு மாதிரிகள் மற்றும் ஆவணங்கள் ஏற்கனவே இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இந்த வசதி விரைவில் அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாட்டின் WWDC தேதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் பங்கேற்கும் கடைசி மாநாடு என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த Layoff இமெயில்.. 8,000 மெட்டா ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்..!
தொழில்நுட்ப உலகில் முன்னணி நிறுவனமான மெட்டா, தனது உலகளாவிய பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதத்தினரை, அதாவது சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூரில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கே மின்னஞ்சல் மூலம் பணிநீக்க அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கை மற்ற நாடுகளிலும் அந்தந்த நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப அடுத்தடுத்த அலைகளாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..
2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில், டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இரு போர்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.