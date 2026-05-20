  Google to Introduce 'Unified Call History' in Dialer App, Bringing WhatsApp and Meet Calls Together
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (13:56 IST)

Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..

ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களின் வசதிக்காக தனது டயலர் செயலியில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டுவர கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
ஐபோன் வசதிகளைப் போலவே, இனி ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களும் தங்களின் சாதாரண அழைப்புகள், வாட்ஸ்அப் மற்றும் கூகுள் மீட் என அனைத்து அழைப்பு விவரங்களையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க முடியும். Unified call history எனப்படும் இந்த வசதி, பயனர்களின் அழைப்பு பதிவுகளை எளிதாக நிர்வகிக்க உதவும்.
 
தற்போது பல்வேறு செயலிகளுக்கென தனித்தனியாக சென்று அழைப்பு விவரங்களை சரிபார்ப்பது பயனர்களுக்குச் சிரமமாக உள்ளது. கூகுளின் இந்த புதிய முயற்சி, அந்த சிரமத்தை குறைத்து, அனைத்து தகவல்களையும் ஒரே திரையில் கொண்டு வருவதால், அழைப்புகளை நிர்வகிக்கும் முறை எளிமையாக்கப்படும். 
 
இந்த மாற்றம் தொடர்பான குறியீட்டு மாதிரிகள் மற்றும் ஆவணங்கள் ஏற்கனவே இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இந்த வசதி விரைவில் அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
