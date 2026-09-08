கேது தோஷம் நீங்க விநாயகர் சதுர்த்தியில் செய்ய வேண்டிய வழிபாடு!
விநாயகர் சதுர்த்தி என்பது தடைகள் நீங்கி, வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டி விநாயகரை வழிபடும் முக்கியமான திருநாளாகும். பாரம்பரிய ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி, கேது ஞானம், ஆன்மிகத் தேடல் மற்றும் கர்ம அனுபவங்களுடன் தொடர்புடைய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. கேதுவின் தாக்கம் இருப்பதாக நம்பப்படும் காலங்களில் எதிர்பாராத தடைகள், குழப்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் விநாயகர் வழிபாடு சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக விநாயகர் சதுர்த்தியன்று மஞ்சள் பிள்ளையார் மற்றும் களிமண் விநாயகரை பக்தியுடன் வழிபடுவது பலனைத் தரும் என்பது ஐதீகம்.
கேது தொடர்பான தோஷங்களுக்கு நாக யக்ஞோபவீத கணபதியை வழிபடுவது சிறப்பு என ஆன்மிக நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. அதேபோல், காரியத் தடைகள் நீங்க சித்தி விநாயகர், எதிர்மறை சக்திகள் விலக வல்லப கணபதி, கடந்த காலம் முதல் எதிர்காலம் வரையிலான இடர்கள் நீங்க முக்கால விநாயகர் ஆகிய வடிவங்களை வழிபடலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மோதகம், பால், தேன், பழங்கள், அருகம்புல் போன்றவற்றை நைவேத்தியமாகப் படைத்து வழிபடுவதும் வழக்கமாக உள்ளது. மேலும், ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு உதவுதல் உள்ளிட்ட தர்மச் செயல்களையும் மேற்கொள்ளலாம்.
குறிப்பு: கேது தோஷம் மற்றும் பரிகாரங்கள் தொடர்பானவை பாரம்பரிய ஜோதிட நம்பிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
Edited by Siva