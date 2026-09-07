66 கிலோ தங்கம், 335 கிலோ வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை.. ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடு
மும்பையில் நடைபெறவுள்ள விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, பிரமாண்ட விநாயகர் சிலைக்கு ரூ.703.27 கோடி மதிப்பில் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது. செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மகாராஷ்டிரத்தில் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மும்பை கிங்ஸ் சர்க்கிள் பகுதியில் ஆண்டுதோறும் ஜிஎஸ்பி சேவா மண்டல் சார்பில் பிரமாண்ட விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டு, ஐந்து நாட்கள் விழா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு 72வது ஆண்டாக விழா நடத்தப்படுகிறது. சிலை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்காக மொத்தம் ரூ.703.27 கோடிக்கு காப்பீடு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விநாயகர் சிலைக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய 66 கிலோ தங்கம், 335 கிலோ வெள்ளி மற்றும் நவரத்தினக் கற்கள் உள்ளிட்ட விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட உள்ளன. இதனால் சிலையை பலரும் ‘பணக்கார விநாயகர்’ என்றும் அழைக்கின்றனர்.
காப்பீட்டில் சிலை மட்டுமின்றி, பாதுகாப்புப் பணிகள், அர்ச்சகர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடும் இடம்பெற்றுள்ளதாக விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு ரூ.474 கோடிக்கு காப்பீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்வால் இந்த ஆண்டு தொகை அதிகரித்துள்ளது.
ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் விழாவில் சுமார் 2 லட்சம் பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தினமும் சுமார் 40,000 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Edited by Siva