வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (17:59 IST)

திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழா தொடங்குவது எப்போது? முழு அட்டவணை வெளியீடு!

திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழா தொடங்குவது எப்போது? முழு அட்டவணை வெளியீடு!
முருகப்பெருமானின் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடைபெறும் பிரசித்தி பெற்ற கந்த சஷ்டி திருவிழா, அக்டோபர் 22 அதிகாலை யாக பூஜையுடன் தொடங்குகிறது.
 
அக்டோபர் 22 அன்று அதிகாலை 1 மணிக்குக் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு, விஸ்வரூபம், உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடைபெறும். அக்டோபர் 23 முதல் 26 வரை தினமும் அதிகாலை 3 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, யாக பூஜை மற்றும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும். இந்த நாட்களில், மாலை 6 மணிக்குச் சுவாமி ஜெயந்தி நாதர் வள்ளி-தெய்வானையுடன் தங்கத் தேரில் எழுந்தருளி உலா வருவார்.
 
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம், அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெறுகிறது. அன்று அதிகாலை 1 மணிக்கு நடை திறக்கப்படுகிறது. மாலை 4 மணிக்குச் சுவாமி கடற்கரையில் எழுந்தருளி, சூரபத்மனைச் சம்ஹாரம் செய்யும் வைபவம் நடைபெறும்.
 
திருவிழாவின் 7-வது நாளான அக்டோபர் 28 அன்று அதிகாலை 3 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, இரவு 11 மணிக்கு ராஜ கோபுரம் அருகில் திருக்கல்யாணம் வைபவம் நடைபெற உள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

பூஜைக்கு உகந்தது புதிய விளக்குகளா? பழைய விளக்குகளா?

பூஜைக்கு உகந்தது புதிய விளக்குகளா? பழைய விளக்குகளா?பண்டிகை காலங்களில் புதிய விளக்குகளை வாங்க ஆசைப்படுவது இயல்பு. ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் பழைய விளக்குகளை நீக்க வேண்டுமா அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது. உண்மையில், புதிய விளக்குகளை விட, பழைய விளக்குகளை பயன்படுத்துவதே மிகவும் மங்களகரமானது மற்றும் ஆன்மீகச் சிறப்பு மிக்கது.

இந்த ராசிக்காரர்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுவதில் வெற்றி கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (06.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுவதில் வெற்றி கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (06.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பகைகள் விலகும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பகைகள் விலகும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த கிருத்திகை விரதம்: பலன்களும் முறைகளும்..!

முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த கிருத்திகை விரதம்: பலன்களும் முறைகளும்..!முருகப்பெருமான் அருள் வேண்டி அவரது நட்சத்திரமான கிருத்திகை நட்சத்திரத்தன்று அனுசரிக்கப்படும் சிறப்பான விரதமே கிருத்திகை விரதம் ஆகும். இந்த விரதம் பக்தர்களுக்கு பாவங்களை போக்கி, புண்ணியங்களை பெற்றுத்தரும் என நம்பப்படுகிறது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com