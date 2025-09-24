புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (18:30 IST)

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!
நமது திருமணச் சடங்குகளில் மெட்டி அணிவித்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான பாரம்பரியமாகும். முன்பு ஆண்கள் மத்தியிலும் இந்த வழக்கம் இருந்தபோதிலும், காலப்போக்கில் பெண்களுக்கான சடங்காகவே இது நிலைபெற்றுவிட்டது.  
 
பெண்கள் பொதுவாக காலின் இரண்டாவது விரலில் தான் மெட்டி அணிகிறார்கள். இந்த விரலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நரம்பு கருப்பை வழியாக இதயத்திற்கு செல்கிறது. மெட்டி அணிவதால் இந்த நரம்பு தூண்டப்பட்டு, கருப்பை வலுப்பெறுவதாகவும், ரத்த ஓட்டம் சீரடைவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்கள் குறையும் என நம்பப்படுகிறது.
 
மெட்டி பெரும்பாலும் வெள்ளியால் செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி, பூமியின் துருவ ஆற்றல்களை ஈர்த்து, அதை உடல் முழுவதும் செலுத்தும் சக்தி கொண்டது. இதனால் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.
 
இத்தகைய அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியப் பலன்கள் இருப்பதால்தான், திருமணம் முடிந்த பெண்கள் மெட்டி அணிவது மிகவும் அவசியமானதாக கருதப்படுகிறது. இது திருமணமான பெண்ணின் அடையாளத்தைத் தாண்டி, அவரது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் துணைபுரிகிறது.
 
Edited by Mahendran

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!

மெட்டி அணிவது அறிவியல் ரீதியில் ஆரோக்கியமானதா? ஆச்சரிய தகவல்..!நமது திருமணச் சடங்குகளில் மெட்டி அணிவித்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான பாரம்பரியமாகும். முன்பு ஆண்கள் மத்தியிலும் இந்த வழக்கம் இருந்தபோதிலும், காலப்போக்கில் பெண்களுக்கான சடங்காகவே இது நிலைபெற்றுவிட்டது.

மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்க வழிகள்

மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்: நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்க வழிகள்பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகள் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற, வெறும் படிப்பு மட்டும் போதாது. அவர்களின் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளும் அவசியம். உணவு உடலுக்கு மட்டுமல்ல, மூளைக்கும் ஊட்டமளித்து அதன் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது.

அதிக சத்துக்கள் எதில் உள்ளது ? வெள்ளை கொய்யாவா அல்லது சிவப்பு கொய்யாவா?

அதிக சத்துக்கள் எதில் உள்ளது ? வெள்ளை கொய்யாவா அல்லது சிவப்பு கொய்யாவா?கொய்யாப்பழம் அனைத்து பருவங்களிலும் கிடைக்கும் ஒரு பிரபலமான பழம். இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருந்தாலும், வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு கொய்யா வகைகளே பெரும்பாலானோருக்கு தெரிந்தவை. இவை இரண்டும் ஆரோக்கியமானவை என்றாலும், சுவை, ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கிய பயன்களில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.

நவராத்திரி முதல் நாள் பிரசாதம்: கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செய்வது எப்படி?

நவராத்திரி முதல் நாள் பிரசாதம்: கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செய்வது எப்படி?துர்கா தேவி மகிஷாசூரனை அழித்த நாள் நவராத்திரியாக இந்தியா முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. 9 நாட்களும் மாலையில் கொழு வைத்து, அக்கம் பக்கத்தினரை அழைத்து பஜனைகள் செய்து, துர்கா தேவியை வணங்குவது தேவியின் பரிபூரண அருளாசியை வழங்கும்.

உங்களுக்கு உங்கள் இரத்த வகை தெரியுமா? அவசியம் ஏன்?

உங்களுக்கு உங்கள் இரத்த வகை தெரியுமா? அவசியம் ஏன்?நமது உடல் உறுப்புகள் சீராக செயல்படுவதற்கு தேவையான ஆற்றலை தருவது இரத்தம்தான். இந்த இரத்தம் உடல் முழுவதும் சரியாக சென்றடையவில்லை என்றால் பல்வேறு உடல்நல குறைபாடுகள் ஏற்படும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com