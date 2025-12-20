சனி, 20 டிசம்பர் 2025
சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (11:59 IST)

பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களை பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்: செங்கோட்டையன்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது கட்சியின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசினார். 
 
தவெக மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த அவர், "தவழும் குழந்தைகள் தான் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி தன்னாட்சி நடத்துவார்கள்; அதுவே இயல்பு. நாங்கள் களத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்பது தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது அனைவருக்கும் தெரியவரும்," என்று குறிப்பிட்டார்.
 
அடுத்த பொதுக்கூட்டம் குறித்து தலைவர் விஜய்யுடன் ஆலோசித்து விரைவில் இடம் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அவர், தேர்தல் வியூகம் குறித்து பேசுகையில் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். "பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களுடைய அரசியல் திருப்புமுனையைப் பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்," என்று அவர் சூசகமாக குறிப்பிட்டார். 
 
செங்கோட்டையனின் இந்த பேட்டி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருவதைக் காட்டுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் பொங்கலுக்குப் பிறகு புதிய வேகமெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற முடியலையே.. மன வருத்தத்தில் மதுரை இளைஞர் தற்கொலை..!

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற முடியலையே.. மன வருத்தத்தில் மதுரை இளைஞர் தற்கொலை..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், பூர்ணசந்திரன் என்ற பக்தர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!

13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த மயக்க நிலையில் அதாவது கோமாவில் இருக்கும் ஹரிஷ் ராணா என்ற இளைஞரை கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதிக்கலாமா என்பது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் இறுதி முடிவெடுக்க உள்ளது.

அதிமுகவை அப்செட் ஆக்கிய விஜய் பேச்சு!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மூவ் என்ன?....

அதிமுகவை அப்செட் ஆக்கிய விஜய் பேச்சு!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மூவ் என்ன?....தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அதிமுகவுக்கு போட்டி திமுக.. திமுகவுக்கு போட்டி அதிமுக என்கிற நிலைதான் இருக்கிறது. ஆனால் தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் அந்த பார்வை கொஞ்சம் மாறியிருக்கிறது.

2,081 அரசு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

2,081 அரசு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!தெலுங்கானாவில் அரசு பள்ளிகளின் நிலை குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட புலனாய்வில், 2024-25 கல்வியாண்டில் மட்டும் 2,081 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இத்தகைய பள்ளிகள் 'பேய் பள்ளிகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 315 பள்ளிகள் மாணவர் சேர்க்கையின்றி முடங்கியுள்ளன.

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!அசாம் மாநிலம் ஹோஜாய் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் 8 யானைகள் உயிரிழந்தன. மோதிய ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரபு ஏற்பட்டுள்ளது.

