விமானத்தில் சிகரெட் பிடித்த பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணி மேனேஜர்.. பாதியில் இறக்கிவிட்டதால் பரபரப்பு..!
பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணியின் மேலாளரும், முன்னாள் ஒலிம்பிக் வீரருமான அஞ்சும் சயீத், விமானத்தில் புகைபிடித்ததற்காக பிரேசிலில் பாதியிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டார்.
அர்ஜென்டினாவில் நடந்த போட்டிகளை முடித்துவிட்டு பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணி திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது, ரியோ டி ஜெனிரோ விமான நிலையத்தில் விமானம் எரிபொருள் நிரப்பப்பட்ட சமயத்தில் அவர் புகைபிடித்துள்ளார். இது பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு எதிரானது என்பதால், அவரும் மற்றொரு வீரரும் துபாய் செல்லும் விமானத்தில் ஏற அனுமதிக்கப்படவில்லை.
சொந்த வேலை காரணமாகவே தான் துபாயில் தங்கியதாக அஞ்சும் சயீத் விளக்கமளித்தாலும், உண்மை நிலை தெரிந்தவுடன் பாகிஸ்தான் விளையாட்டு வாரியம் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
இது நாட்டின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாகக் கூறி, பாகிஸ்தான் ஹாக்கி கூட்டமைப்பை விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. 1994 உலகக்கோப்பை வென்ற அணியில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு மூத்த வீரரின் இத்தகைய செயல் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Mahendran