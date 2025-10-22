புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (08:45 IST)

பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாகக் கருத்து கூறியதால் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா முகமது ரிஸ்வான்?

பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாகக் கருத்து கூறியதால் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா முகமது ரிஸ்வான்?
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி கடந்த சில ஆண்டுகளாக பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அந்த அணியில் பாபர் அசாம், ஷாகீன் அப்ரிடி போன்ற திறமையான வீரர்கள் இருந்தும் அந்த அணியால் சமீபத்தில் எந்தவொரு முக்கியமான தொடரையோ, அல்லது கோப்பையையோ கைப்பற்ற முடியவில்லை.

சமீபத்தில் நடந்த ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை எதிர்த்து விளையாடிய மூன்று போட்டிகளையும் தோற்றது. இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றமாக ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான அணிக் கேப்டன் முகமது ரிஸ்வான் நீக்கப்பட்டு அவருக்குப் பதிலாக ஷாகீன் அப்ரிடி கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் முகமது ரிஸ்வான் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டதற்கு அரசியல் ரீதியானக் காரணம் உள்ளது என முன்னாள் வீரர் ரஷீத் லத்தீப் தெரிவித்துள்ளார். அதில் “பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவானக் கருத்தைத் தெரிவித்து அணிக்குள் மதக் கலாச்சாரத்தைப் பரப்புவதாகக் கூறிதான் ரிஸ்வான் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஷுப்மன் கில்லின் தேர்வை எதிர்த்தாரா சூர்யகுமார் யாதவ்… ஆசியக் கோப்பை தொடரில் எழுந்த புகைச்சல்!

ஷுப்மன் கில்லின் தேர்வை எதிர்த்தாரா சூர்யகுமார் யாதவ்… ஆசியக் கோப்பை தொடரில் எழுந்த புகைச்சல்!கோலிக்குப் பிறகான இந்தியக் கிரிக்கெட்டின் முகமாக ஷுப்மன் கில் இருக்க வேண்டும் என பிசிசிஐ நினைக்கிறது. அதனால் அவரை மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலும் விளையாட வைக்கிறது. ஏற்கனவே அவர் ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக்கப்பட்டுவிட்டார்.

மகளிர் உலகக் கோப்பை: அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? 2 அணிகளால் சிக்கல்..!

மகளிர் உலகக் கோப்பை: அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? 2 அணிகளால் சிக்கல்..!இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறும் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில், அரையிறுதிக்கு முன்னேற இந்தியப் பெண்கள் அணி கடும் சவாலை எதிர்கொள்கிறது.

ஆடம் ஸாம்பா பெயரில் அஸ்வினிடம் மோசடி நடத்த முயன்ற நபர்..!

ஆடம் ஸாம்பா பெயரில் அஸ்வினிடம் மோசடி நடத்த முயன்ற நபர்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த பார்டர்- கவாஸ்கர் தொடரோடு சர்வதேசக் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். ஐபிஎல் தொடரில் இந்த ஆண்டு விளையாடிய அதில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார்.

மீண்டும் பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் மாற்றம்…!

மீண்டும் பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் மாற்றம்…!பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி கடந்த சில ஆண்டுகளாக பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அந்த அணியில் பாபர் அசாம், ஷாகீன் அப்ரிடி போன்ற திறமையான வீரர்கள் இருந்தும் அந்த அணியால் சமீபத்தில் எந்தவொரு முக்கியமான தொடரையோ, அல்லது கோப்பையையோ கைப்பற்ற முடியவில்லை. இத்தனைக்கும் அந்த அணியில் பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான், ஷாகீன் ஷா அப்ரிடி ஆகிய உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் உள்ளனர்.

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்.. கடைசி வரை போராடி 4 ரன்களில் இந்தியா தோல்வி..!

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்.. கடைசி வரை போராடி 4 ரன்களில் இந்தியா தோல்வி..!மகளிர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இன்று நடந்த போட்டியில் இந்தியா கடைசி வரை போராடி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com