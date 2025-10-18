சனி, 18 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (15:22 IST)

முத்தரப்பு டி20 தொடர் உறுதி: ஆப்கானிஸ்தானுக்குப் பதில் மாற்று அணி தேடும் பாகிஸ்தான்

முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி விலகிய நிலையிலும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டபடி முத்தரப்பு டி20 தொடரை நவம்பர் 17 முதல் 29 வரை லாஹூரில் நடத்த உறுதி செய்துள்ளது. இந்த தொடரில் இலங்கை பங்கேற்கும் நிலையில் இன்னொரு அணியை பாகிஸ்தான் தேடி வருகிறது.
 
பாகிஸ்தானின் வான்வழி தாக்குதலில் மூன்று  ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உயிரிழந்ததை காரணம் காட்டி, ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது.
 
மாற்று அணியை சேர்ப்பதற்காக மற்ற கிரிக்கெட் வாரியங்களுடன் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஒரு டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற நாட்டை அழைப்பதே முதல் நோக்கம். அதே சமயம், நேபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற இணை உறுப்பினர் அணிகளையும் மாற்றுப் பட்டியலில் பரிசீலித்து வருகின்றனர்.
 
இந்த தொடருக்கு முன்னதாக, பாகிஸ்தான் நவம்பர் 11 முதல் 15 வரை இலங்கையுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இருதரப்பு டி20 தொடரையும் நடத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் 3 ஆப்கன் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலி.. முத்தரப்பு தொடரில் இருந்து விலகல்..!

பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் 3 ஆப்கன் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலி.. முத்தரப்பு தொடரில் இருந்து விலகல்..!பாகிஸ்தான் இராணுவத்தால் பக்திஹா மாகாணத்தில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் வான்வழி தாக்குதலில் மூன்று ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உட்பட எட்டு பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை இடம்பெறும் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து விலகுவதாக ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஆஸி அணிக்குப் பின்னடைவு… அடுத்தடுத்து விலகும் வீரர்கள்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஆஸி அணிக்குப் பின்னடைவு… அடுத்தடுத்து விலகும் வீரர்கள்!ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி பெர்த்தில் தொடங்கவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி இம்மாதத் தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தொடருக்கான அணியில் ரோஹித் ஷர்மா இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவரின் கேப்டன் பதவி நீக்கப்பட்டு சுப்மன் கில் புதியத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2027 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவேன்…. ரோஹித் ஷர்மா உறுதி!

2027 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவேன்…. ரோஹித் ஷர்மா உறுதி!இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவரின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா தொடரில் இருந்து விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா நீக்கப்படுவார்களா? அஜித் அகர்கர் பதில்..!

ஆஸ்திரேலியா தொடரில் இருந்து விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா நீக்கப்படுவார்களா? அஜித் அகர்கர் பதில்..!இந்திய அணியின் தலைமை தேர்வு குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், மூத்த வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரின் தொடர்ச்சியான அணி வாய்ப்புகள் குறித்து பேசியுள்ளார்.

‘டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி’… கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் புதிய ஃபார்மட்!

‘டெஸ்ட் ட்வண்ட்டி’… கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் புதிய ஃபார்மட்!டி 20 கிரிக்கெட் போட்டிகளின் வரவால் டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான ஆதரவு ரசிகர்களிடம் குறைந்து வருகிறது. இந்த இரு வடிவிலானப் போட்டிகளும் நேரத்தை எடுத்துக் கொள்பவை என்பதாலும் டி 20 கிரிக்கெட் போட்டி போல இருக்கை நுனிக்கு ரசிகர்களைக் கொண்டு செல்லாதவை என்பதாலும் இந்த சூழல் உருவாகியுள்ளது.

