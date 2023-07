'ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்'' தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை வெளியீடு

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.





குரூப் A-வில், இந்தியா, பாகிஸ்தான், நேபாளம்; குரூப்,B-யில் ஆப்கானிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, பங்களதேஷ், ஆகிய அணிகள் பங்கேற்கவுள்ள ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை இன்று அறிவித்துள்ளது.





அதன்படி,



ஆகஸ்ட் 30 பாகிஸ்தான் VS நேபாளம் – மூல்தான், பாகிஸ்தானில்

ஆகஸ்ட் 31 – பங்களதேஷ் VS ஸ்ரீலங்கா-கண்டி இலங்கை

செப்டம்பர் 2 – பாகிஸ்தான் VS இந்தியா- கண்டி ஸ்ரீலங்கா

செப்டம்பர் 3 – பங்களதேஷ் VS ஆப்கானிஸ்தான்ம் லாசகூர், பாகிஸ்தான்

செப்டம்பர் 4- இந்தியா VS நேபாள் , கண்டி, ஸ்ரீலங்கா

செப்டம்பர் 5 – ஆப்கானிஸ்தான் VS ஸ்ரீலங்கா, லாகூர், பாகிஸ்தான்

அதன்பிறகு, செப்டம்பர், ஆம் தேதி சூப்பர் 4 சுற்று நடைபெறவுள்ளது.