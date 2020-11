காஜலை அடுத்து மாலத்தீவில் மேலும் ஒரு தமிழ் நடிகை!

பிரபல தமிழ் நடிகை காஜல் அகர்வால் சமீபத்தில் தனது கணவருடன் மாலத்தீவுக்கு தேனிலவுக்கு சென்றார் என்பது தெரிந்தது. அவர் மாலத்தீவில் தேனிலவு கொண்டாடும் புகைப்படங்கள் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மட்டுமின்றி சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் காஜல் அகர்வாலை அடுத்து மேலும் ஒரு தமிழ் நடிகை தற்போது மாலத்தீவை நோக்கி சென்றுள்ளார். அவர்தான் நடிகை வேதிகா. முனி உள்பட ஒருசில தமிழ் படங்களிலும் தெலுங்கு மற்றும் இந்தி திரைப்படங்களில் நடித்தவர் நடிகை வேதிகா

தற்போது தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்காக அவர் மாலத்தீவு சென்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது மாலத்தீவில் அவர் விமானத்தில் இருந்து இறங்கும் வீடியோவையும் அதன் பின்னர் தான் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டலில் இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்றையும் வேதிகா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகிறது

Wrapped in white clouds & surrounded by the blue lagoon ☁️