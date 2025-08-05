செவ்வாய், 5 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 5 ஆகஸ்ட் 2025 (12:15 IST)

உங்க இஷ்டத்துக்கு வரி போடுறதுக்கு நாங்க ஆளாக முடியாது! - அமெரிக்காவுக்கு ரஷ்யா எச்சரிக்கை!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், ரஷ்யாவிற்கும் அதனுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கும் வரிவிதிப்பை அதிகப்படுத்தி வரும் நிலையில், அமெரிக்காவிற்கு ரஷ்யா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

 

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் நாடுகளுக்கு இடையேயான பரஸ்பர வரிவிதிப்பை அமல்படுத்திய நிலையில், இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தாததால் இந்தியாவிற்கு 25 சதவீதம் வரியை விதித்தார், சீனாவுக்கு ரஷ்யாவுடனான வணிகத்திற்காக கூடுதல் வரி விதித்தார். 

 

மேலும் ரஷ்யா - உக்ரைன் போரில் ஆகஸ்டு 9 தேதிக்குள் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் காணப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் ரஷ்யா மீது கடும் வர்த்தக கட்டுப்பாடுகளும், 100 சதவீதம் வரியும் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்தார்.

 

ட்ரம்ப்பின் இந்த எச்சரிக்கைக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக பேசியுள்ள ரஷ்ய வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் மரியா ஜகரோவா “அமெரிக்காவின் சட்டவிரோதமான, ஒரு தலைப்பட்சமான வரிவிதிப்பிற்கு ரஷ்யா பணியாது. எப்போதும் அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிற்போம். அமெரிக்கா புதிய காலனித்துவம் மூலமாக உலகை கட்டுப்படுத்த முயல்கிறது. அதன் போக்கை ஏற்க முடியாது” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

ராமதாஸ் தொலைபேசி ஹேக்? அன்புமணி காரணமா? - காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார்!

ராமதாஸ் தொலைபேசி ஹேக்? அன்புமணி காரணமா? - காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார்!பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், செயல் தலைவர் அன்புமணி இடையே முரண்பாடுகள் நிலவி வரும் நிலையில் ராமதாஸ் தொலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை தொடக்கம் எப்போது? புதிய தகவல்!

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை தொடக்கம் எப்போது? புதிய தகவல்!சென்னை மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள பறக்கும் ரயில் சேவை, வரும் நவம்பர் மாதம் முதல் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேற்று உயர்ந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

நேற்று உயர்ந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நேற்று உயர்ந்த பங்குச்சந்தை, இன்று மீண்டும் சரிவை சந்தித்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம் விலை.. ஒரு சவரன் ரூ.75,000ஐ நெருங்கியதால் அதிர்ச்சி..!

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம் விலை.. ஒரு சவரன் ரூ.75,000ஐ நெருங்கியதால் அதிர்ச்சி..!கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை, இன்று ஒரே நாளில் உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இது, நகை வாங்குவோரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அத்வானியின் சாதனையை முறியடித்த அமித் ஷா.. உள்துறை அமைச்சராக அதிக நாட்கள்..!

அத்வானியின் சாதனையை முறியடித்த அமித் ஷா.. உள்துறை அமைச்சராக அதிக நாட்கள்..!இந்திய அரசியலில் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான எல்.கே. அத்வானி, இந்தியாவின் நீண்ட காலம் உள்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் என்ற சாதனையை வைத்திருந்தார். ஆனால், தற்போது அந்த சாதனையை தற்போதைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முறியடித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com