ஜில்லாக இருங்கள் கிரேட்டா!! அமெரிக்க அதிபர் டிவிட்

கிரேட்டா தனது கோபத்தை கட்டுபடுத்த வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்வீடனை சேர்ந்த 16 வயது பெண்ணான கிரேட்டா தான்பெர்க், பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக போராடி வருகிறார். சமீபத்தில் ஐ.நா.வில் நடைபெற்ற பருவநிலை மாநாட்டில் உலக நாடுகளின் தலைவர்களை கடுமையாக சாடினார்.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE