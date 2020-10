மோன்டி என்று பெயரிடப்பட்ட பெண் மலைப்பாம்பு ஒன்று ஒரு முழு டவலினை விழுங்கியதால் இதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிகிச்சை சம்மந்தமான வீடியோ சம்மந்தமான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

#Veterinary doctors save a Cobra by extricating a blanket it had swallowed. Hats off to doctors and paramedics!!#Cobra #Snakes #Doctors pic.twitter.com/uPKldmERjO