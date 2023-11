என்னுள் மாற்றம் ஏற்படுத்திய புத்தகங்கள்! – பில் கேட்ஸ் பரிந்துரைத்த இந்தியரின் புத்தகம்!!

இந்த ஆண்டில் தான் படித்த சிறந்த புத்தகங்கள் குறித்து பரிந்துரைத்துள்ள உலக கோடீஸ்வரர் பில்கேட்ஸ் அதில் ஒரு இந்தியரின் புத்தகத்தையும் பரிந்துரைத்துள்ளார்.









பிரபலமான கோடீஸ்வரர்கள், பிரபலங்கள், ஆளுமைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் தான் படித்த சிறந்த புத்தகங்கள், நல்ல படங்களை தன்னை பின்தொடர்பவர்களுக்கு பரிந்துரைப்பது மேலை நாடுகளில் ஒரு வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. தமிழில் நடிகர் கமல்ஹாசன் சமீப காலமாக பிக்பாஸ் தொடர் மூலம் இதுபோல தான் படித்த புத்தகங்களை மக்களிடம் பரிந்துரைத்து வருகிறார்.





அதுபோல மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனரும் உலக கோடீஸ்வரருமான பில்கேட்ஸ் இந்த ஆண்டில் தான் படித்த புத்தகங்களில் முக்கியமான சில புத்தகங்களை பரிந்துரைத்துள்ளார். அந்த புத்தகங்களின் விவரங்கள்:



The song of the Cell – Siddartha Mukherjee

Not the end of the world – Hanna Ritchie

Invention and Innovation – Vaclav Smil

All the light we cannot see – Anthony Doerr