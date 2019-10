பிரதமர் மோடி உருவபொம்மையை காலில் மிதிக்கும் பாகிஸ்தானியர்கள்! அதிர்ச்சி வீடியோ

பிரதமர் மோடி பல்வேறு கண்டனங்களை பாகிஸ்தானியர்கள் தெரிவித்து வரும் நிலையில் தற்போது நேற்றைய தீபாவளி அன்று லண்டனில் உள்ள பாகிஸ்தானியர்கள் பிரதமர் மோடியின் உருவ பொம்மையை அவமதித்தனர்

பிரதமர் மோடியின் உருவ பொம்மை பொம்மையை தரையில் போட்டு அதை சுற்றிலும் பாகிஸ்தானியர்கள் காலால் மிதித்தும் கையால் உதைத்தும் அவமதித்தனர். இதுகுறித்த வீடியோ இணையதளங்களில் வைரலாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

ஒரு நாட்டின் பிரதமரை இவ்வாறு அவமானப்படுத்துவது மிகப்பெரிய குற்றம் என்றும் இந்த நபர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து லண்டன் போலீசார் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் லண்டன் போலீசார் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இது குறித்து விரைவில் லண்டன் போலீசார் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Check this out. Truly shocking. Pakistani Muslims stamp on the head of an effigy of @PMOIndia in central London. On #Diwali of all days. This is sheer hatred and @metpoliceuk should arrest all concerned. pic.twitter.com/K1eZXLY29f