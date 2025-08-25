செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (07:46 IST)

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியாது: ஈரான் தலைவர் கமேனி அதிரடி..!

ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி, அணுசக்தி விவகாரங்கள் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு, மத்திய கிழக்கு மற்றும் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அணுசக்தி விவகாரத்தில் ஈரான் ஒருபோதும் அமெரிக்காவின் அழுத்தங்களுக்கு அடிபணியாது என்று அலி கமேனி திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். இஸ்ரேல், ஈரான் மீது நடத்திய 12 நாள் தாக்குதலே இந்த முடிவுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்றும், இந்த தாக்குதலுக்கு அமெரிக்காவும் ஆதரவாக இருந்ததாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
அலி கமேனி மேலும் கூறுகையில், ஈரானின் அணுசக்தி திட்டம் என்பது தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை என்றும், அமெரிக்காவின் தொடர்ச்சியான அழுத்தம் காரணமாகவே இத்தகைய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். 
 
கமேனியின் இந்த கடுமையான பதில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே மீண்டும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இதன் விளைவாக, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு புதிய மோதல் உருவாகலாம் என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது.

Edited by Siva

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!கோவையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 2,000 கிலோ ஜெலட்டின் வெடிபொருட்களுடன் ஒரு வேனை, தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் இன்று அதிகாலை மடக்கி பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!தமிழக அரசின் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பஞ்சாப் முதல்வர் தென்னிந்திய உணவுகள் குறித்து வியந்து பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் 4வது ரீடெயில் ஸ்டோர்.. செப் 4ஆம் தேதி திறப்பு விழா..!

இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் 4வது ரீடெயில் ஸ்டோர்.. செப் 4ஆம் தேதி திறப்பு விழா..!உலக நுகர்வோர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் முன்னணியில் உள்ள ஆப்பிள் நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது ரீடெயில் ஸ்டோர்களை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி புனேவில் புதிய கடை திறக்கப்பட உள்ளது. இது மும்பை, டெல்லி, பெங்களூரை அடுத்து நாட்டில் ஆப்பிள் திறக்கும் நான்காவது ரீடெயில் ஸ்டோர் ஆகும்

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?சென்னையில், நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிடம், "நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் இப்படி சுற்றித் திரிந்தால் தொல்லைகள் ஏற்படும்" என்று ஒரு காவலர் கூறிய கருத்து, கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த கூடுதல் வரிவிதிப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுஸுகி மோட்டார் ஆலையின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பின பேட்டரி மின்முனைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், மாருதி சுஸுகியின் முதல் உலகளாவிய பேட்டரி மின்சார வாகனமான இ-விடாரா (e-VITARA) காரை, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com