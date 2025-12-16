செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (16:16 IST)

30 ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த இந்திய பெண்: க்ரீன் கார்டு இண்டர்வியூ போது கைது..!
1994 ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் 60 வயதான இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பாபில்ஜித் "பப்ளி" கவுர், தனது கிரீன் கார்டு விண்ணப்பத்திற்கான பயோமெட்ரிக் ஸ்கேன் சந்திப்பின்போது குடிவரவு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
அமெரிக்க குடிமக்களாக இருக்கும் அவரது குழந்தைகள் மூலம் கிரீன் கார்டு மனு ஏற்கப்பட்டிருந்த நிலையில், டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி ICE அலுவலகத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, பல மணி நேரம் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படாமல், கவுர் அடெலாண்டோ என்ற ICE தடுப்புக் காவல் மையத்திற்கு மாற்றப்பட்டார்.
 
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக லாங் பீச் பகுதியில் உணவகம் நடத்தி, அப்பகுதி சமூகத்துடன் இணைந்திருந்த கவுரின் திடீர் கைது, அவரது குடும்பத்தினருக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து அவரது மகள் ஜோதி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
 
லாங் பீச் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் கார்சியா, கவுரை விடுவிக்க கோரி கூட்டாட்சி அதிகாரிகளுடன் பேசி வருகிறார். குடும்பத்தினர் ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்ய தயாராகி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

மோடி காரை ஓட்டிய ஜோர்டான் நாட்டு இளவரசர்.. புகைப்படங்களை பகிருந்த பிரதமர்..!இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக ஜோர்டான் நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அங்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இரு நாடுகளின் 75 ஆண்டு கால இராஜீய உறவை குறிக்கும் வகையில் அமைந்த இந்த பயணத்தின்போது, பிரதமர் மோடி ஜோர்டான் மன்னர் அப்துல்லா பின் அல் ஹுசைனை சந்தித்து உறவுகள் குறித்துப் பேசினார்.

மகாத்மா காந்தி என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல; ஆனால்.. பிரியங்கா காந்தி உருக்கம்..!மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டத்துக்கு மாற்றாக மத்திய அரசு மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ள 'வளா்ந்த பாரத வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார ஊரக உறுதியளிப்புச் சட்ட மசோதாவிற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி வத்ரா கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்.

கோவில் விழாவில் கலந்து கொள்ள நடிகர் திலீப்புக்கு எதிர்ப்பு.. நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலக முடிவு..!மலையாள நடிகர் திலீப், கேரளாவின் எர்ணாகுளம் சிவன் கோயில் விழா கூப்பன் விநியோக தொடக்க விழாவில் பங்கேற்கவிருந்த நிலையில், சர்ச்சைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகள் காரணமாக நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகியுள்ளார். இந்த எதிர்ப்பு விழா ஏற்பாட்டு குழுவிற்குள்ளேயே எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தூத்துக்குடியில் கொடூரம்: அசாம் மாநிலப் பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை; கணவர் மீது தாக்குதல்!தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 24 வயதுடைய புலம்பெயர்ந்த பெண் தொழிலாளி ஒருவர், அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த மூன்று ஆண்களால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த பெண்ணின் கணவர் தாக்கப்பட்டதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அதிரடி அறிவிப்பு!.. முடிவுக்கு வரும் உக்ரைன் - ரஷ்ய போர்!....உக்ரைன் - ரஷ்யா நாடுகளுக்கு இடையே கடந்த 4 வருடங்களாக போர் நடந்து வருகிறது. இதனால் உக்ரைன் நாட்டின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

