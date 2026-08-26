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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (09:50 IST)

ஹார்மூஸில் மறுபடியும் கண்ணிவெடி வெச்சா!.. டொனால்ட் டிம்ரப் கடும் எச்சரிக்கை!...

iran hormuz
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:52 IST)
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ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவுடன் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரானை தாக்கியது.

இதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். அதனால் கோபமடைந்த ஈரான் அமெரிக்க ராணுவ தளங்களுக்கு இடம் கொடுத்த வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. மேலும் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது.

இது அமெரிக்காவுக்கு பெரும் தலைவலியை கொடுத்தது. எனவே ஹார்மூஸை ஈரான் திறக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா தொடர்ந்து கூறிவந்தது. அதோடு, ஹார்மூஸ் பகுதியில் ஈரான் மீது அமெரிக்கா ராணுவ வீரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள். போர் துவங்கி 5 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும் தற்போது வரை அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை..

இந்நிலையில் ஹார்மூஸ் நீரிணையின் சர்வதேச கடல் எல்லைக்குள் புதைக்கப்பட்டிருந்த கன்னிவடிகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு விட்டதாக அமெரிக்க கடற்படை தெரிவித்திருக்கிறது.
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘புதிய கண்ணிவெடிகளை வைக்கும் எந்த ஒரு கப்பலோ அல்லது படகோ உடனடியாக அழிக்கப்படும்.. விண்வெளி படை மூலம் நீரிணையின் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் கண்காணித்து வருகிறோம்’ என டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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