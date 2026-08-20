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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:59 IST)

ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடை!.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்!...

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:02 IST)
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ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது. இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.

இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, துபாய் போன்ற நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. குறிப்பாக ஈரான் உள்ளிட்ட பல வளைகுடா நாடுகளில் இருந்தும் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது.

இது பெரிய பிரச்சினையாக மாறியது. இந்தியாவில்  பெட்ரோல், டீசல், சமையல் சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இதையடுத்து ஈரானுடன் அமெரிக்கா அமைதி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி இரு நாடுகளும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. ஆனாலும் ஹார்மூஸ் வழியாக வரும் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியதால் அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாக அமெரிக்கா அறிவித்தது. தற்போது வரை இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

இந்நிலையில்தான் ஈரான் மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார். அதோடு, ஈரானுக்கு வர்த்தக ரீதியாக உதவும் அனைத்து நாடுகளுக்கும் கடுமையான பொருளாதார தடை விதிக்க அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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