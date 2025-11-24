திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (10:46 IST)

தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!

பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள எல்லைப் படையின்  தலைமையகத்தை இலக்கு வைத்து தீவிரவாதிகள் இன்று காலை  தற்கொலை குண்டுத் தாக்குதல் மற்றும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் மூன்று FC கமாண்டோக்கள் மற்றும் மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
 
தாக்குதல் காலை 8 மணியளவில் தலைமையகத்தின் பிரதான நுழைவாயிலில் ஏற்பட்ட இரண்டு குண்டுவெடிப்புகளுடன் தொடங்கியது. குறைந்தது இரண்டு தற்கொலை குண்டுதாரிகள் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
 
பாதுகாப்பு படையினர் உடனடியாக பதிலடி கொடுத்தனர். வளாகத்திற்குள் நுழைந்த மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர். குண்டுவெடிப்பில் மூன்று FC வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
 
பெஷாவர் காவல்துறை, அப்பகுதியை சுற்றி வளைத்து, மீதமுள்ள அச்சுறுத்தல்களை அகற்ற தீவிரத் தேடுதல் வேட்டையை நடத்தி வருகிறது. வளாகத்திற்குள் மேலும் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தில் ராணுவம் மற்றும் காவல்துறை முற்றுகையைத் தொடர்கின்றன.
 
இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!

இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்திய பெண் பிரேமா வாங்சோம் தாங்டோக், ஷாங்காய் புடோங் விமான நிலையத்தில் வைத்து சீன குடிவரவு அதிகாரிகளால் பல மணி நேரம் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, துன்புறுத்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!உத்தரப் பிரதேசம் அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ராமர் கோயிலின் கொடியேற்ற விழாவுக்கு தயாராகி வருகிறது. நவம்பர் 25 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த விழாவில், 161 அடி உயரமுள்ள பிரதான கோபுரத்தின் உச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காவிக்கொடியை ஏற்றவுள்ளார்.

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!வங்க கடலில் ஏற்கனவே உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது என்பதும், குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. ஆனாலும் ஒரு சிக்கல்..!

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. ஆனாலும் ஒரு சிக்கல்..!பங்குச் சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தாலும், மிகக்குறைந்த அளவில் மட்டுமே ஏற்றம் கொண்டிருப்பதால் மதியத்திற்கு மேல் சரிவை நோக்கி செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.880 குறைவு.. இன்னும் சரியுமா?

தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.880 குறைவு.. இன்னும் சரியுமா?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ110-ம், ஒரு சவரனுக்கு ரூ880-ம் குறைந்துள்ளது பொது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

