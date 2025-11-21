வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
Written By Siva

18 மாதங்களாக பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த 2 கப்பல் தள ஊழியர்கள் கைது.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள மாளபே கொச்சின் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் பணியாற்றிய உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித் மற்றும் சந்த்ரி ஆகிய இரண்டு ஒப்பந்த ஊழியர்களை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
கைது செய்யப்பட்ட இந்த இருவரும் கடந்த 18 மாதங்களாக, இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் மற்றும் தனியார் வாடிக்கையாளர்களின் கப்பல் கட்டுமானம் தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை பணத்திற்காக வாட்ஸ்அப் மூலம் பாகிஸ்தானில் உள்ள தங்கள் தொடர்பாளர்களுக்கு அனுப்பியதாக காவல்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது.
 
கப்பல் கட்டும் தளத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பரிமாறிய தகவல்கள் தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் ஒரு பெரிய உளவு வலையமைப்பு இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுவதால், தேசியப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் விரைவில் விசாரணையில் இணையவுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
 

AIIMS-உம் வராது, Metro Railஐயும் வரவிட மாட்டோம்.. மதுரையை வஞ்சிக்கும் பாஜக: முதல்வர் முக ஸ்டாலின்

AIIMS-உம் வராது, Metro Railஐயும் வரவிட மாட்டோம்.. மதுரையை வஞ்சிக்கும் பாஜக: முதல்வர் முக ஸ்டாலின்மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய பாஜக அரசு நிராகரித்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில், மதுரையின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக உள்ள தடைகளை தகர்த்தெறிவோம் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சூளுரைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் மின்சார பேருந்து: சேவை தொடங்குவது எப்போது?

சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் மின்சார பேருந்து: சேவை தொடங்குவது எப்போது?சென்னையில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை, இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் மீண்டும் தொடங்கப்படவுள்ளது.

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டுமாநிலங்களில் நடைபெறும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு சில அரசியல் கட்சிகள் இடையூறு செய்வதன் மூலம் ஊடுருவல்காரர்களைப் பாதுகாக்க முயல்வதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025: மெக்சிகோவின் ஃபாத்திமா போஷ் வெற்றி

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025: மெக்சிகோவின் ஃபாத்திமா போஷ் வெற்றி2025ஆம் ஆண்டுக்கான 'மிஸ் யுனிவர்ஸ்' அழகிப்போட்டியில், மெக்சிகோவை சேர்ந்த ஃபாத்திமா போஷ் மகுடம் சூடினார்.

7 கி.மீ. நீளம், 25 மீ. ஆழம், 80 அறைகள்.. ஹமாஸ் சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்த இஸ்ரேல் ராணுவம்..!

7 கி.மீ. நீளம், 25 மீ. ஆழம், 80 அறைகள்.. ஹமாஸ் சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்த இஸ்ரேல் ராணுவம்..!இஸ்ரேலியத் தற்காப்புப் படைகள் காசா பகுதியில் ஹமாஸ் பயன்படுத்திய ஒரு முக்கிய சுரங்கத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளன. இந்த சுரங்கத்தில் 2014 போரில் கொல்லப்பட்ட லெப்டினன்ட் ஹடார் கோல்டின் உடல் பாகங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என தெரிகிறது.

