’தளபதி 65’ பூஜையில் கலந்து கொள்ளாதது ஏன்? பூஜா ஹெக்டே விளக்கம்!

அவர் தனது டுவிட்டரில் ’தளபதி 65’ பட பூஜையில் இன்று என்னால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. நான் வேறொரு படப்பிடிப்பில் இருந்தேன். அதனால்’தளபதி 65’ பட பூஜையில் கலந்து கொள்ள முடியாததற்கு வருந்துகிறேன். இருப்பினும் படக்குழுவினருடன் இணைந்து பணியாற்ற மிகவும் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறேன் என்று அவர் பதிவு செய்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டேவின் இந்த டுவிட்டர் பதிவை அடுத்து ’தளபதி 65’ படத்தின் பூஜை இன்று நடைபெற்றுள்ளது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய், பூஜா ஹெக்டே உள்பட பலர் நடிக்கவுள்ள இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளார் என்பதும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார் என்று குறிப்பிடத்தக்கது. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பில் உருவாக இருக்கும் இந்த படத்தின் முக்கிய காட்சிகள் ரஷ்யாவில் படமாக்கப்பட உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Missing out on the muharat puja today of #Thalapathy65 since I’m shooting elsewhere. But my heart and spirit is with the team. Good luck ❤️ can’t wait to join you’ll soon