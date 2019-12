' தர்பார் ' படத்தின் பிரீமியர் காட்சி எப்போது ? தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு !

இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுக்குப் பின்னர் படத்தின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து இந்த படத்தின் வியாபாரமும் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாக நடந்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.



முதற்கட்டமாக இந்த படத்தின் சேட்டிலைட் உரிமையை சன் டிவி நிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இல்லாத வகையில் மிகப்பெரிய தொகைக்கு ஒரு தமிழ்படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமை விலை போயிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.



இந்நிலையில், இப்படத்தின் பிரீமியர் காட்சி வரும் ஜனவரி மாதம் 8 ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் திரையிரப்படுவதாக இந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

#DARBARTelugu Grand Pre-release event to happen on the 3rd Jan 2020 at ShilpakalaVedika HYD.



Passes soon on : https://t.co/DJOC1xarK3 #EventByShreyasMedia #DARBAR