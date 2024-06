விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் ஆகாஷ் முரளி நடிக்கும் படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு!

விஜய் நடித்த ’மாஸ்டர்’ படத்தின் தயாரிப்பாளர் பிரிட்டோ தனது அடுத்த படமாக தன்னுடைய மருமகன் ஆகாஷ் முரளி நடிக்கும் படத்தைத் தயாரித்து வருகிறார். படத்தை பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் விஷ்ணுவர்தன் இந்த திரைப்படத்தை இயக்க இருப்பதாகவும் அறிவிப்பு வெளியானது.





எப்போதும் விஷ்ணுவர்தனின் படங்களுக்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜாதான் இசையமைப்பார். அதே போல இந்த படத்துக்கும் யுவன் ஒப்பந்தம் ஆனார். கதாநாயகியாக அதிதி ஷங்கர் ஒப்பந்தம் ஆனார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்த நிலையில் தற்போது படத்தின் டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





படத்துக்கு நேசிப்பாயா என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விஷ்ணுவர்தன் தமிழில் படம் இயக்குகிறார். தலைப்பை பார்க்கும் விஷ்ணுவர்தன் இயக்கிய சர்வம் போல இதுவொரு ஃபீல்குட் காதல் படமாக இருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

A journey of love challenged by destiny.



We’re honoured to collaborate with National Award Winning Director @vishnu_dir on XB Creators' Production #2 titled #Nesippaya



Coming soon@_akashmurali @AditiShankarofl @realsarathkumar #PrabhuGanesan @khushsundar @kalkikanmani pic.twitter.com/wEl53YFL0w