அறந்தாங்கி நிஷாவின் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டு விழா நடத்திய விஜய் டிவி - வைரல் வீடியோ!

@vijayactor_fanpage #vijay #thalapathy #vijayactor #thalaiva #tamilcinema #tamil #tamilnadu #chennai #politics #ilayathalapathy #tamilmusic #tollywood #tamilmovie #cinema #instagram #priyaprakashvarrier #mersal #thamizhan #insta #samantha #prabhudeva #photography #bigboss2 #bigboss #instago #vikatan #love #zeetamil #sneha #vaadamachey

A post shared by Vijay Actor (@vijayactor_fanpage) on Jan 26, 2020 at 5:44am PST