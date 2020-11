நயன்தாரா பிறந்த நாளுக்காக விக்னேஷ் சிவனின் ரொமான்ஸ் டுவீட்!

இந்த நிலையில் நயன்தாராவை கடந்த 5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வரும் நடிகர் விக்னேஷ் சிவன் உருகி உருகி ரொமான்ஸாக ஒரு நயன்தாரா பதிவு செய்துள்ளார். ஹாப்பி பர்த்டே என் தங்கமே என்று குறிப்பிட்டு அதன் பின்னர் இந்த உலகில் உள்ள எல்லா நன்மைகளையும் உங்களுக்கு கடவுள் வழங்குவார் என்றும் அர்ப்பணிப்பு, கடின உழைப்பு மற்றும் நேர்மையாக இருக்கும் நீங்கள் உயர உயர பறந்து கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த டுவிட்டர் போது வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காதலர்களாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் விக்னேஷ் - நயன் ஜோடி இந்த ஆண்டு திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

